Фильм включает в себя концерт Эда Ширана на стадионе «Уэмбли», запись которого прошла в июле 2015 года. Музыкант был восторженно встречен 80-тысячной толпой и исполнил свои хиты, включая «The A Team», «Sing» и «Thinking Out Loud», а также удивил поклонников, спев одну из песен вместе с Элтоном Джоном.

Перед показом фильма состоится прямая трансляция премьеры из Лондона, во время которой Эд Ширан споет на зеленой дорожке несколько своих песен. Для поклонников музыканта это уникальный шанс стать частью единовременной трансляции во всем мире и увидеть любимого исполнителя на пике своей карьеры.

Помимо потрясающих концертных выступлений, «Jumpers for Goalposts» – это еще и история пути, который прошел Эд, чтобы триумфально взойти на сцену стадиона «Уэмбли». Фильм расскажет, что происходит за сценой и на выступлениях в поддержку альбома, а также даст зрителям возможность узнать, что думает Эд и его близкие о таком стремительном развитии его карьеры.