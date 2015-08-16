Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Эд Ширан: Jumpers for Goalposts
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
2 постера
Эд Ширан: Jumpers for Goalposts

Эд Ширан: Jumpers for Goalposts

Ed Sheeran: Jumpers for Goalposts 18+
О фильме

О фильме

Фильм включает в себя концерт Эда Ширана на стадионе «Уэмбли», запись которого прошла в июле 2015 года. Музыкант был восторженно встречен 80-тысячной толпой и исполнил свои хиты, включая «The A Team», «Sing» и «Thinking Out Loud», а также удивил поклонников, спев одну из песен вместе с Элтоном Джоном.

Перед показом фильма состоится прямая трансляция премьеры из Лондона, во время которой Эд Ширан споет на зеленой дорожке несколько своих песен. Для поклонников музыканта это уникальный шанс стать частью единовременной трансляции во всем мире и увидеть любимого исполнителя на пике своей карьеры.

Помимо потрясающих концертных выступлений, «Jumpers for Goalposts» – это еще и история пути, который прошел Эд, чтобы триумфально взойти на сцену стадиона «Уэмбли». Фильм расскажет, что происходит за сценой и на выступлениях в поддержку альбома, а также даст зрителям возможность узнать, что думает Эд и его близкие о таком стремительном развитии его карьеры.

Эд Ширан: Jumpers for Goalposts - трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 16 августа 2015
Дата выхода
22 октября 2015 Россия CoolConnections 12+
22 октября 2015 Казахстан
22 октября 2015 Украина
Сборы в мире $705 145
Производство JA Digital
Другие названия
Ed Sheeran: Jumpers for Goalposts, Ed Sheeran: Jumper for goalposts, Ed Sheeran: Live at Wembley Stadium, Jumpers for Goalposts: Live at Wembley Stadium
Режиссер
Пол Дагдейл
В ролях
Эд Ширан
Эд Ширан
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.4
Оцените 15 голосов
8.5 IMDb
Отзывы о фильме

Новости о фильме
С 3 по 8 ноября в кинотеатре «Аврора» пройдет XVI Фестиваль нового британского кино
С 3 по 8 ноября в кинотеатре «Аврора» пройдет XVI Фестиваль нового британского кино В этом году в программе фестиваля, представляемого Арт-объединением CoolConnections, – семь громких премьер и специальная подборка короткометражного кино. Это «Бруклин» по одноименной книге Колма
Написать
31 октября 2015 00:00
