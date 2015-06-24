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Un moment d'égarement

Этот неловкий момент, 2015

2015 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Старые друзья Антуан и Лоран проводят отпуск на Корсике со своими дочерьми, юными Луной и Мари, которые ценят этот курорт только за возможность пообщаться с мальчиками. Тогда как Мари, более зрелая, хочет лишь повеселиться, Луна все еще ищет себя и хочет найти большую любовь. Хотя оба отца изо всех сил стараются направить желания своих отпрысков, Луна в поисках второй половинки увлекается другом своего отца. Однажды вечером, наслаждаясь полуночным купанием на пляже, Луна соблазняет Лорана, а позже признается в этом своему отцу… 

  • Это ремейк одноименного фильма Клода Берри, спродюсированный его сыном, Тома Лангманном. Именно Лангманн сформировал съемочную команду и актерский каст. 
  • Режиссер Жан-Франсуа Рише не снимал художественных фильмов с момента выхода своего диптиха о Мезрине в 2008 году. В этом фильме он начинает исследовать жанр драматической комедии и отказывается от своих любимых тем природы и бандитизма. Сценарий написан им в соавторстве с Лизой Азуэлос. 
  • Это дебютный художественный фильм 19-летней французской актрисы Лолы Ле Ланн.
  • Хотя исполнители главных ролей фильма, Венсан Кассель и Франсуа Клюзе, являются двумя крупнейшими кассовыми звездами Франции, до этой картины они никогда не работали вместе над одним проектом. 
     

Два закадычных друга со своими дочерьми проводят отпуск на Ривьере, где на солнечных  пляжах 42-летнему отцу семейства не устоять перед чарами соблазнительной 18-летней красотки и предстоит по уши влюбиться. Все бы ничего, да только прелестная девушка является дочерью лучшего друга – строго отца, грозящего пристрелить любого, кто подойдет ближе, чем на шаг, к обожаемой малышке.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 9 июля 2015
Премьера онлайн 3 ноября 2021
Премьера в мире 24 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Жан-Франсуа Рише
Жан-Франсуа Рише
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Франсуа Клюзе
Франсуа Клюзе
Алиса Исац
Лола Ле Ланн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Этот неловкий момент 3 постера
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Этот неловкий момент
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Майк 10 октября 2015, 16:23
Почему Алиса Исац в футболке с надписью СССР ?
1 9 октября 2015, 16:49
долбаная пошлятина
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15 голосов
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