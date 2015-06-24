Этот неловкий момент, 2015

Старые друзья Антуан и Лоран проводят отпуск на Корсике со своими дочерьми, юными Луной и Мари, которые ценят этот курорт только за возможность пообщаться с мальчиками. Тогда как Мари, более зрелая, хочет лишь повеселиться, Луна все еще ищет себя и хочет найти большую любовь. Хотя оба отца изо всех сил стараются направить желания своих отпрысков, Луна в поисках второй половинки увлекается другом своего отца. Однажды вечером, наслаждаясь полуночным купанием на пляже, Луна соблазняет Лорана, а позже признается в этом своему отцу…