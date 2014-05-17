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Дикие истории Дикие истории
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Relatos salvajes

Дикие истории, 2014

2014 / Аргентина / Испания
7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Фильм состоит из шести историй. Габриэль Пастернак из первой новеллы часто сталкивался с несправедливостью, и однажды обидчики оказались с ним на одном авиарейсе – от бывшей до стоматолога. Другая часть посвящена официантке в придорожной закусочной. В ночном посетителе девушка узнает человека, который довел до суицида ее отца. В третьем рассказе успешный красавчик на новой Ауди выезжает на встречную полосу, чтобы обогнать старый Пежо, но за рулем автомобиля оказывается провинциальный упрямец, не собирающийся уступать… Каждая из шести новелл рассказывает о непредсказуемости жизни.

  • Первоначальная версия сценария занимала больше 80 страниц. Некоторые рассказы в фильме следуют в измененном порядке, а также в оригинальный текст включена седьмая новелла, гораздо короче остальных.
  • Мост, где была снята часть «Самый сильный», в действительности находится на 60-м километре трассы между Кафаяте и Сальтой. Сейчас эта локация стала своеобразной достопримечательностью, которую часто посещают туристы.
  • В кондитерской, куда заходит Саймон, можно заметить свадебный торт героев последнего рассказа.
  • Каждая последующая новелла становится длиннее.

Гэбриела Пастернака обижали многие, с кем сводила его жизнь — девушка, учитель музыки, профессор в консерватории, дантист. И вот все они, на свою беду, оказались вместе с ним в одном самолете… Ночью в придорожной закусочной официантка узнает в посетителе ростовщика, который много лет назад довел до самоубийства ее отца. А у поварихи, в прошлом отсидевшей срок, для мести такому гаду сразу нашлось средство — крысиный яд… Городской красавчик ехал на своей мощной Audi по пустынной дороге и решил обогнать старый Peugeot, но сидевший за рулем провинциальный упырь решил не уступать. И вот уже кровавый итог бессмысленного соперничества не за горами…

7.4 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 15 января 2015
Премьера в мире 17 мая 2014
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Дамиан Шифрон
В ролях
Рикардо Дарин
Рикардо Дарин
Оскар Мартинес
Оскар Мартинес
Эрика Ривас
Рита Кортесе
Рита Кортесе
Джульета Зильберберг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дикие истории 17 постеров
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Дикие истории

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
BigBob 28 октября 2015, 00:51
Наконец-то я увидел кино, от которого давненько так не вставляло! Фильм-прорыв, фильм-бомба! Образец чёрной комедии уровня Криминального чтива… Читать дальше…
semiramis 28 октября 2015, 00:48
Попал на фильм совершенно случайно ,прочитав "Педро Альмадовар представляет" ,да и время надо было убить с подругой !!! На удивление зал… Читать дальше…
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