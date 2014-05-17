Дикие истории, 2014

Гэбриела Пастернака обижали многие, с кем сводила его жизнь — девушка, учитель музыки, профессор в консерватории, дантист. И вот все они, на свою беду, оказались вместе с ним в одном самолете… Ночью в придорожной закусочной официантка узнает в посетителе ростовщика, который много лет назад довел до самоубийства ее отца. А у поварихи, в прошлом отсидевшей срок, для мести такому гаду сразу нашлось средство — крысиный яд… Городской красавчик ехал на своей мощной Audi по пустынной дороге и решил обогнать старый Peugeot, но сидевший за рулем провинциальный упырь решил не уступать. И вот уже кровавый итог бессмысленного соперничества не за горами…