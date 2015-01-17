Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Веселая вдова
Киноафиша Фильмы Веселая вдова
The Merry Widow

Веселая вдова, 2014

2014 / США
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Сюзан Строман, известный режиссер и хореограф бродвейских мюзиклов («Без ума от тебя», «Контакт» и «Продюсеры»), дебютирует в Мет постановкой искрометной оперетты Легара «Веселая вдова». Оперетта будет исполняться на английском языке в новом переводе Джереми Сэмса. Самое известное сочинение Легара пользуется любовью зрителей со дня премьеры в 1905 году. Оперетта наполнена хитовыми номерами: песня Ганны о Виле, выходная ария Данило «Пойду к «Максиму» я» и Вальс-дуэт. Роль Ганны Главари, овдовевшей миллионерши, пополнит репертуар Рене Флеминг. Эндрю Дэвис продирижирует спектаклем, в котором примут участие Натан Ганн в роли Данило, возлюбленного Ганны, Алек Шрадер в роли юного дворянина Камилла де Русильона; сэр Томас Аллен исполнит роль барона Зета, а в роли его жены-кокетки Валансьенны в Мет дебютирует бродвейская певица Келли О’Хара.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 2 часа 57 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 17 января 2015
Премьера в мире 17 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Сьюзан Строуман
В ролях
Рене Флеминг
Келли О’Хара
Натан Ганн
Алек Шрадер
Томас Аллен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Веселая вдова 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши