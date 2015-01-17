Веселая вдова, 2014

Сюзан Строман, известный режиссер и хореограф бродвейских мюзиклов («Без ума от тебя», «Контакт» и «Продюсеры»), дебютирует в Мет постановкой искрометной оперетты Легара «Веселая вдова». Оперетта будет исполняться на английском языке в новом переводе Джереми Сэмса. Самое известное сочинение Легара пользуется любовью зрителей со дня премьеры в 1905 году. Оперетта наполнена хитовыми номерами: песня Ганны о Виле, выходная ария Данило «Пойду к «Максиму» я» и Вальс-дуэт. Роль Ганны Главари, овдовевшей миллионерши, пополнит репертуар Рене Флеминг. Эндрю Дэвис продирижирует спектаклем, в котором примут участие Натан Ганн в роли Данило, возлюбленного Ганны, Алек Шрадер в роли юного дворянина Камилла де Русильона; сэр Томас Аллен исполнит роль барона Зета, а в роли его жены-кокетки Валансьенны в Мет дебютирует бродвейская певица Келли О’Хара.