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Робот по имени Чаппи Робот по имени Чаппи
Киноафиша Фильмы Робот по имени Чаппи
Chappie

Робот по имени Чаппи, 2015

2015 / США / Мексика
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80 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чтобы провернуть масштабное ограбление, банда гангстеров из Йоханнесбурга похищает едва успевшего появиться на свет Чаппи, первого в мире чувствующего и думающего робота, а заодно и его создателя Деона Уилсона. Готовясь к налету, бандиты “растят” Чаппи, прививая его искусственному сознанию свои собственные представления о хорошем и плохом.

  • Съемки фильма велись в Йоханнесбурге, ЮАР, и Ванкувере, Канада.
  • Снявшиеся в картине Ниндзя и Йоланди Фиссер из скандальной южноафриканской рейв-группы Die Antwoord являются горячими поклонниками творчества режиссера Нила Бломкампа. У Ниндзя даже есть татуировка “D9” в честь фильма “Район № 9” (2009) на внутренней губе. 
  • В реальной жизни Ниндзя и Фиссер вместе воспитывают дочь по имени Сикстин.
  • Изначально “Робот по имени Чаппи” задумывался как трилогия.
  • В основу картины легла короткометражная лента Нила Бломкампа "Тетра Ваал" (2004).
  • Нил Бломкамп предлагал Майклу Бину пройти прослушивание на роль, которая в итоге досталась Сигурни Уивер, партнерше Бина по фильму “Чужие” (1986) Джеймса Кэмерона.
  • Нил Бломкамп и его жена Терри Татчелл написали сценарий к фильму за две недели, в то время, как сам Бломкамп работал на съемках “Элизиума: Рай не на Земле” (2013).

Чаппи — вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных: он — первый робот, способный чувствовать и думать.

8.1 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 марта 2015
Премьера в мире 4 марта 2015
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Нил Бломкамп
Нил Бломкамп
В ролях
Хью Джекман
Хью Джекман
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Шарлто Копли
Шарлто Копли
Дев Патель
Дев Патель
Хосе Пабло Кантильо
Хосе Пабло Кантильо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Робот по имени Чаппи 5 постеров
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Наша рецензия
Йоханнесбуржец Нил Бломкамп, вооруженный голливудским бюджетом и соответствующими технологиями, вернулся из элизиума туманного в родной Йобург, в мир трущоб, гетто, апартеида и прямоходящих инопланетных кузнечиков, срисованных с так называемой парктаунской креветки. На сей раз, правда, вместо инопланетного интеллекта он сконструировал интеллект искусственный, развернув тему робокопов сразу и в сторону романа воспитания, и в сторону своей любимой социальной сатиры. Как и в случае «Района № 9»,…
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