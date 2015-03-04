Робот по имени Чаппи, 2015

Чтобы провернуть масштабное ограбление, банда гангстеров из Йоханнесбурга похищает едва успевшего появиться на свет Чаппи, первого в мире чувствующего и думающего робота, а заодно и его создателя Деона Уилсона. Готовясь к налету, бандиты “растят” Чаппи, прививая его искусственному сознанию свои собственные представления о хорошем и плохом.
Чаппи — вундеркинд. Как и любой другой ребенок, он попадает под влияние своего окружения, и только его сердце и душа помогут ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных: он — первый робот, способный чувствовать и думать.