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Дух соноры
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Дух соноры, 2016

2016 / Россия
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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 ноября 2015
Премьера в мире 28 ноября 2015
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Рыбников
В ролях
Павел Зибров
Лиля Хасанова
Антон Астапов
Андрей Золотухин
Александр Трошин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дух соноры 1 постер
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20 ноября 2017 18:17
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