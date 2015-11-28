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Дух соноры
Дух соноры, 2016
2016 / Россия
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Жанр:
вестерн
драма
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о выходе в прокат
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Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в России
28 ноября 2015
Премьера в мире
28 ноября 2015
Возраст
12+
Режиссер
Алексей Рыбников
В ролях
Павел Зибров
Лиля Хасанова
Антон Астапов
Андрей Золотухин
Александр Трошин
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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20 ноября 2017 18:17
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