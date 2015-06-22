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Райские кущи Райские кущи
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Райские кущи, 2015

2015 / Россия
4.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, перспективный дизайнер Виктор Зилов, пользуется небывалым везением. Его карьера идет на взлет, деньги текут рекой, красивая и умная жена души в нем не чает, друзья обожают, и даже квартиру удается достать в элитном районе. Однако по какой-то причине постоянные подарки судьбы совсем не радуют героя: что-то словно выжигает его изнутри, не оставляя возможности радоваться жизни. Чем же закончится сопротивление Зилова избытку жизненного благополучия? 

  • Фильм снят по мотивам пьесы великого советского драматурга Александра Вампилова «Утиная охота». При этом время действия пьесы перенесено в современность, и все герои были переосмыслены в соответствии с реалиями нового времени. Недовольные новой трактовкой произведения родственники Вампилова попросили создателей фильма не указывать фамилию драматурга в титрах. 
  • Виталий Хаев, исполнивший роль Кушака, рассказал в интервью, что, по его мнению, фильм рассказывает о человеке без любви, который в условиях отсутствия ориентиров начинает медленно разрушать жизни окружающих и свою собственную. 
  • Евгений Цыганов, сыгравший главного героя, описал его как “не совсем негодяя”, сложного, но яркого и важного человека, потеря которого становится большим горем. 

Креативный циник и остроумный бабник, Виктор Зилов осыпан подарками судьбы: карьерный взлет, возродившаяся страсть в отношениях с чудесной, умной, красивой женой, новая квартира в элитном квартале, в «кущах» местного провинциального рая. Но как вынести пустоту души и пошлость благополучия? С таким, как он, трудно жить, но их невозможно не любить…

4.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 19 ноября 2015
Премьера в мире 22 июня 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Екатерина Смирнова
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Артем Семакин
Артем Семакин
Все актеры и съемочная группа
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Райские кущи
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
OldMovieRat 30 ноября 2015, 23:53
Вольная экранизация Утиной охоты. Действие перенесено в наше время, соответственно, детали изменены, но по сути это все та же Вампиловская пьеса. Не… Читать дальше…
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