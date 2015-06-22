Райские кущи, 2015

Главный герой фильма, перспективный дизайнер Виктор Зилов, пользуется небывалым везением. Его карьера идет на взлет, деньги текут рекой, красивая и умная жена души в нем не чает, друзья обожают, и даже квартиру удается достать в элитном районе. Однако по какой-то причине постоянные подарки судьбы совсем не радуют героя: что-то словно выжигает его изнутри, не оставляя возможности радоваться жизни. Чем же закончится сопротивление Зилова избытку жизненного благополучия?
Креативный циник и остроумный бабник, Виктор Зилов осыпан подарками судьбы: карьерный взлет, возродившаяся страсть в отношениях с чудесной, умной, красивой женой, новая квартира в элитном квартале, в «кущах» местного провинциального рая. Но как вынести пустоту души и пошлость благополучия? С таким, как он, трудно жить, но их невозможно не любить…