Райские кущи, 2015

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Главный герой фильма, перспективный дизайнер Виктор Зилов, пользуется небывалым везением. Его карьера идет на взлет, деньги текут рекой, красивая и умная жена души в нем не чает, друзья обожают, и даже квартиру удается достать в элитном районе. Однако по какой-то причине постоянные подарки судьбы совсем не радуют героя: что-то словно выжигает его изнутри, не оставляя возможности радоваться жизни. Чем же закончится сопротивление Зилова избытку жизненного благополучия? Развернуть Фильм снят по мотивам пьесы великого советского драматурга Александра Вампилова «Утиная охота». При этом время действия пьесы перенесено в современность, и все герои были переосмыслены в соответствии с реалиями нового времени. Недовольные новой трактовкой произведения родственники Вампилова попросили создателей фильма не указывать фамилию драматурга в титрах.

Виталий Хаев, исполнивший роль Кушака, рассказал в интервью, что, по его мнению, фильм рассказывает о человеке без любви, который в условиях отсутствия ориентиров начинает медленно разрушать жизни окружающих и свою собственную.

Евгений Цыганов, сыгравший главного героя, описал его как “не совсем негодяя”, сложного, но яркого и важного человека, потеря которого становится большим горем. Развернуть Креативный циник и остроумный бабник, Виктор Зилов осыпан подарками судьбы: карьерный взлет, возродившаяся страсть в отношениях с чудесной, умной, красивой женой, новая квартира в элитном квартале, в «кущах» местного провинциального рая. Но как вынести пустоту души и пошлость благополучия? С таким, как он, трудно жить, но их невозможно не любить… Развернуть 4.5 Оцените 17 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 19 ноября 2015 Премьера в мире 22 июня 2015 Возраст 16+ Прокатчик Парадиз Режиссер Александр Прошкин В ролях Евгений Цыганов Чулпан Хаматова Екатерина Смирнова Дмитрий Куличков Артем Семакин Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Духless 2 (2015) 6.5 Духless (2012) 7.337662 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат