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Архитектоны Ксавье Вейяна
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Architectones by Xavier Veilhan

Архитектоны Ксавье Вейяна, 2015

2015 / Франция / Россия / Испания
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О фильме

Фильм расскажет об интервенциях известного французского художника в здания знаменитых архитекторов, включая постройки Ле Корбюзье, Константина Мельникова и Миса ван дер Роэ. Выставка скульптур на крыше «Лучезарного города» Ле Корбюзье в Марселе, барбекю во дворе дома Константина Мельникова на мангале, повторяющем форму самого дома, исполнение музыки, написанной специально для церкви Сент-Бернадетт дю Банлей — часовни-бункера Поля Вирильо и Клода Парана, — вот лишь немногие из экспериментов-интервенций художника Ксавье Вейяна. Документальный фильм Франсуа Комбена — это роман в семи главах, каждая из которых посвящена одному архитектору-модернисту (Мису ван дер Роэ, Джону Лотнеру, Пьеру Кёнигу, Рихарду Нойтре) и — неизменно — Ксавье Вейяну (который в этом году представляет Францию на 57-й Венецианской биеннале). Режиссер лично представит фильм и ответит на вопросы зрителей после показа.

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Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 марта 2015
Премьера в мире 1 марта 2015
Возраст 12+
Режиссер
Франсуа Комбен
В ролях
Франсуа Комбен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Архитектоны Ксавье Вейяна 1 постер
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