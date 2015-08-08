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Постер фильма Побег из Москвабада
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Киноафиша Фильмы Побег из Москвабада

Побег из Москвабада

Pobeg iz Moskvabada 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Она — Маша Ласточкина (Мария Машкова), молодая русская женщина, приехавшая в Москву всего пару лет назад... Не так давно от рук гастарбайтера погиб ее близкий друг Андрей. Маша — инспектор Федеральной миграционной службы, и свою работу по борьбе с нелегальной миграцией она выполняет теперь с удвоенной энергией, беспристрастно и жестко. Он — Хасан (Джавахир Закиров, таджик, стукач, презираемый своими соплеменниками. Но в итоге разница в положении героев оказывается невелика… Так складывается ситуация, что именно Хасана ей дают в напарники… Вместе им удается накрыть криминальный «отдел кадров» — группу мигрантов, которая своим же землякам-приезжим продает за огромные деньги поддельные документы. Но цена за правду, которую приходится платить Маше и Хасану, оказывается еще выше…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 8 августа 2015
Дата выхода
8 августа 2015 Россия 16+
7 ноября 2015 Казахстан
7 ноября 2015 Украина
Производство Russian World Studios
Другие названия
Pobeg iz Moskvabada, Ucieczka z Moskwabadu, Побег из Москвабада
Режиссер
Дарья Полторацкая
В ролях
Мария Машкова
Мария Машкова
Никита Панфилов
Никита Панфилов
Микаэл Джанибекян
Микаэл Джанибекян
Джавахир Закиров
Александр Гришин
Александр Гришин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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