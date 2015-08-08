Она — Маша Ласточкина (Мария Машкова), молодая русская женщина, приехавшая в Москву всего пару лет назад... Не так давно от рук гастарбайтера погиб ее близкий друг Андрей. Маша — инспектор Федеральной миграционной службы, и свою работу по борьбе с нелегальной миграцией она выполняет теперь с удвоенной энергией, беспристрастно и жестко. Он — Хасан (Джавахир Закиров, таджик, стукач, презираемый своими соплеменниками. Но в итоге разница в положении героев оказывается невелика… Так складывается ситуация, что именно Хасана ей дают в напарники… Вместе им удается накрыть криминальный «отдел кадров» — группу мигрантов, которая своим же землякам-приезжим продает за огромные деньги поддельные документы. Но цена за правду, которую приходится платить Маше и Хасану, оказывается еще выше…