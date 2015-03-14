ДиДонато предстанет в роли Елены, юной шотландки, к которой пылают любовью двое мужчин. Хуан Диего Флорес исполнит роль великодушного короля Якова V, и это выступление станет для него пятым появлением на экранах в серии трансляций Live in HD. Микеле Мариотти продирижирует спектаклем шотландского режиссера Пола Карана (совместная постановка с оперным театром Санта-Фе, премьера состоялась в 2013 году). Среди участников спектакля также Даниэла Барчеллона в брючной роли Малькольма, Джон Осборн в роли Родриго и Орен Градус в роли Дугласа.
СтранаСША
Продолжительность3 часа 30 минут
Год выпуска2014
Премьера в мире14 марта 2015
Дата выхода
14 марта 2015
Россия
16+
14 марта 2015
Казахстан
14 марта 2015
США
G
14 марта 2015
Украина
Сборы в мире$416 102
ПроизводствоThe Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production