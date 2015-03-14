Оповещения от Киноафиши
Дева озера

Дева озера

La Donna del Lago 18+
О фильме

ДиДонато предстанет в роли Елены, юной шотландки, к которой пылают любовью двое мужчин. Хуан Диего Флорес исполнит роль великодушного короля Якова V, и это выступление станет для него пятым появлением на экранах в серии трансляций Live in HD. Микеле Мариотти продирижирует спектаклем шотландского режиссера Пола Карана (совместная постановка с оперным театром Санта-Фе, премьера состоялась в 2013 году). Среди участников спектакля также Даниэла Барчеллона в брючной роли Малькольма, Джон Осборн в роли Родриго и Орен Градус в роли Дугласа.
Страна США
Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 14 марта 2015
Дата выхода
14 марта 2015 Россия 16+
14 марта 2015 Казахстан
14 марта 2015 США G
14 марта 2015 Украина
Сборы в мире $416 102
Производство The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Другие названия
Rossini: La donna del lago
Режиссер
Пол Каран
В ролях
Даниэла Барчеллона
Хуан Диего Флорес
Джон Осборн
Орен Градус
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.8
10 голосов
7.8 IMDb
