Полтергейст, 2015

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Жестяной барабашка Неизбежно сравнивая свежий «Полтергейст» с фильмом 1982 года, все сопоставители дружно восклицают: оригинал несоизмеримо лучше! Оригинал действительно поинтереснее ремейка, хотя и в нем слишком много штампов, чтобы до сих пор воспринимать его с таким ужасом и восторгом. Тем не менее в картине Хупера и Спилберга, помимо ряда эффектных хоррор-сцен, была пара существенных моментов. Во-первых, «Полтергейст»-1982 повествовал о том, как счастливую американскую семью, переехавшую в…