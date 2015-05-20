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Полтергейст Полтергейст
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Poltergeist

Полтергейст, 2015

2015 / США
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семья Боуэн переезжает в новый дом. Но, кажется, в нем живет кто-то, недовольный их заселением…

  • Студии MGM и 20th Century Fox приглашали парапсихолога Кристофера Чакона, одного из ведущих мировых авторитетов в области полтергейстов, в качестве официального эксперта по этому феномену для международной рекламы и продвижения фильма.
  • Почти половину костюмов и реквизита раскупили британские фэны еще до выхода ленты в прокат.
  • Розмари ДеВитт (Эми) решила участвовать в съемках, испытав на себе заинтересованную и живую реакцию зрителей, смотревших премьеру «Заклятия» (2013), где одним из актеров был Рон Ливингстон, ее муж.
  • Наклейка на бампере авто Эрика Боуэна в финальной сцене гласит: «Средняя школа Хупер». Это прямая отсылка к Тоубу Хуперу, режиссеру оригинала 1982 года. В ней имя брата Робби, здесь его назвали Гриффином. Возможно, в честь актера Гриффина Данна, и это оммаж Доминик Данн, игравшей старшую сестру в прежней версии — ее убили через 5 месяцев после выпуска первоисточника на экраны. 
  • Режиссер Гил Кенан заявил, что в доме, где шли съемки, есть привидения.
  • Популярная фраза Кэрриган Берк «Этот дом чистый» — это знаменитое высказывание Танджины из старого фильма.

Когда страшные призраки забирают младшую дочь, семье приходится объединиться, чтобы спасти ее…

6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 25 июня 2015
Премьера онлайн 15 октября 2021
Премьера в мире 20 мая 2015
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Гил Кинан
В ролях
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Розмари ДеУитт
Розмари ДеУитт
Джейн Адамс
Джейн Адамс
Николас Браун
Николас Браун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полтергейст 6 постеров
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Полтергейст
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Наша рецензия
Жестяной барабашка Неизбежно сравнивая свежий «Полтергейст» с фильмом 1982 года, все сопоставители дружно восклицают: оригинал несоизмеримо лучше! Оригинал действительно поинтереснее ремейка, хотя и в нем слишком много штампов, чтобы до сих пор воспринимать его с таким ужасом и восторгом. Тем не менее в картине Хупера и Спилберга, помимо ряда эффектных хоррор-сцен, была пара существенных моментов. Во-первых, «Полтергейст»-1982 повествовал о том, как счастливую американскую семью, переехавшую в…
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AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
В старых частях на съемках постоянно происходила чертовщина, интересно эту часть тоже посетили "высшие силы" ?
AndreySpbInfo 11 октября 2015, 23:38
:-) Фильм 7 из 10, смотреться на одном дыхании, но концовка предсказуемая..
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кадры нового «Полтергейста» Вышли первые кадры римейка фильма ужасов 1982 года «Полтергейст». Действие нового фильма развернется вокруг семьи, которая переезжает в маленький городок. В доме, где они живут, начинают
Написать
5 февраля 2015 00:00
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