Отца двух мальчиков Холлиса лишают родительских прав, забрав младшего сына.

Это становится точкой невозврата для старшего сына Джейкоба, увлекающегося гонками. Восставший против отца, страстно одержимый только двумя вещами: выиграть чемпионат по мотокроссу и вернуть младшего брата домой, Джейкоб не остановится ни перед чем… Совершая одно преступление за другим, отчаянный 13-летний трудный подросток, мастерски уходит от погони.

Отцу в одиночку предстоит сразиться с системой, вернуть обоих сыновей и повернуть жизнь в прежнее русло.