Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Хулиган
Постер фильма Хулиган
Постер фильма Хулиган
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 6
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Хулиган

Хулиган

Hellion 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Отца двух мальчиков Холлиса лишают родительских прав, забрав младшего сына.

Это становится точкой невозврата для старшего сына Джейкоба, увлекающегося гонками. Восставший против отца, страстно одержимый только двумя вещами: выиграть чемпионат по мотокроссу и вернуть младшего брата домой, Джейкоб не остановится ни перед чем… Совершая одно преступление за другим, отчаянный 13-летний трудный подросток, мастерски уходит от погони.

Отцу в одиночку предстоит сразиться с системой, вернуть обоих сыновей и повернуть жизнь в прежнее русло.

Хулиган - дублированный трейлер
Хулиган  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 18 ноября 2015
Премьера в мире 17 января 2014
Дата выхода
2 июля 2015 Россия 25-й этаж 18+
2 июля 2015 Беларусь
2 июля 2015 Казахстан
13 июня 2014 США
2 июля 2015 Украина
MPAA R
Сборы в мире $55 708
Производство Across Town Productions, IFC Films, Ten Acre Films
Другие названия
Hellion, Délinquant, Fratii, Garoto Sem Rumo, Haylaz, Ördögfióka, Piekielny chłopak, Retribution, Хулиган, Хуліган
Режиссер
Кэт Кэндлер
Кэт Кэндлер
В ролях
Аарон Пол
Аарон Пол
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Джош Уиггинс
Джош Уиггинс
Джонни Марс
Августин Фриззелл
Августин Фриззелл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Хулиган
Игры судьбы 6.5
Игры судьбы (2020)
То, что вы теряете 5.7
То, что вы теряете (2019)
Женщина в огне 6.9
Женщина в огне (2018)
Идеальная западня 5.5
Идеальная западня (2018)
Жестокие мечты 5.9
Жестокие мечты (2017)
Найди меня, если сможешь 6.0
Найди меня, если сможешь (2016)
Опасный попутчик 6.1
Опасный попутчик (2016)
Телохранитель 7.0
Телохранитель (2015)
Долгое падение 6.5
Долгое падение (2013)
С меня хватит 6.8
С меня хватит (2002)
Нерв 7.1
Нерв (2016)
Девятая жизнь Луи Дракса 6.8
Девятая жизнь Луи Дракса (2015)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Хулиган - дублированный трейлер
Хулиган Дублированный трейлер
Хулиган - трейлер
Хулиган Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Если понравился «Оппенгеймер», посмотрите 8-серийную драму о создании советского ядерного оружия: одна из последних ролей Евгении Брик
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше