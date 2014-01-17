Отзывы о фильме
Отца двух мальчиков Холлиса лишают родительских прав, забрав младшего сына.
Это становится точкой невозврата для старшего сына Джейкоба, увлекающегося гонками. Восставший против отца, страстно одержимый только двумя вещами: выиграть чемпионат по мотокроссу и вернуть младшего брата домой, Джейкоб не остановится ни перед чем… Совершая одно преступление за другим, отчаянный 13-летний трудный подросток, мастерски уходит от погони.
Отцу в одиночку предстоит сразиться с системой, вернуть обоих сыновей и повернуть жизнь в прежнее русло.
|2 июля 2015
|Россия
|25-й этаж
|18+
|2 июля 2015
|Беларусь
|2 июля 2015
|Казахстан
|13 июня 2014
|США
|2 июля 2015
|Украина