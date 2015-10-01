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Алиса знает, что делать! Зеленая месть
Алиса знает, что делать! Зеленая месть
, 2015
Россия / анимация, фантастика, приключения / 18+
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О мультфильме
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Алиса знает, что делать! Зеленая месть
Трейлер
Трейлер
О фильме
Алисе Селезневой — 12-ть. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участницей невероятных приключений. Это история о подростках будущего, которые все больше задумываются о мире, его закономерностях и неожиданностях.
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В ролях
Александра Урсуляк
Дарья Мельникова
Мирослава Карпович
Алексей Колган
Евгений Донских
Режиссер
Александр Люткевич
,
Я. Сысоев
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Россия
Продолжительность
52 минуты
Год выпуска
2015
Премьера в мире
1 октября 2015
Дата выхода
1 октября 2015
Россия
КиноДетство
6+
1 октября 2015
Беларусь
1 октября 2015
Казахстан
1 октября 2015
Украина
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
6
голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Лучшие российские фильмы
Обновлено 12 ноября 2020
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Алиса знает, что делать! Зеленая месть
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