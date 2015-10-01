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Постер мультфильма Алиса знает, что делать! Зеленая месть
Алиса знает, что делать! Зеленая месть - Трейлер
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Алиса знает, что делать! Зеленая месть

, 2015
Россия / анимация, фантастика, приключения / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Алиса знает, что делать! Зеленая месть
Алиса знает, что делать! Зеленая месть - Трейлер
Алиса знает, что делать! Зеленая месть  Трейлер

О фильме

Алисе Селезневой — 12-ть. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участницей невероятных приключений. Это история о подростках будущего, которые все больше задумываются о мире, его закономерностях и неожиданностях.

В ролях

Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Алексей Колган
Алексей Колган
Евгений Донских
Режиссер Александр Люткевич, Я. Сысоев
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 октября 2015
Дата выхода
1 октября 2015 Россия КиноДетство 6+
1 октября 2015 Беларусь
1 октября 2015 Казахстан
1 октября 2015 Украина

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 6 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры мультфильма

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Алиса знает, что делать! Зеленая месть - Трейлер
Алиса знает, что делать! Зеленая месть Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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