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Похищение Фредди Хайнекена Похищение Фредди Хайнекена
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Kidnapping Freddy Heineken

Похищение Фредди Хайнекена, 2015

2015 / Бельгия / Великобритания / Нидерланды / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Амстердам, 1983 год. Вся Европа шокирована дерзким похищением Альфреда Хайнекена - преступники умыкнули владельца крупнейшей пивоваренной компании прямо из его собственного автомобиля. На злодеяние группу друзей толкнула жажда легких денег - чтобы утолить ее, в качестве жертвы они выбрали самого состоятельного человека страны. Вместе с Хайнекеном был похищен и его личный шофер. Бандиты обещают сохранить жизнь обоим пленникам в обмен на неслыханную сумму - 35 миллионов голландских гульденов.

  • Фильм основан на реальных событиях. Один из организаторов похищения, Виллем Холлеедер по прозвищу “Нос”, неоднократно попадал на скамью подсудимых. В 2019 году его приговорили к пожизненному заключению.
  • Питер Р. де Врис, голландский криминальный репортер и соавтор сценария фильма, не явился на премьеру. По его словам, в результате картина получилась мало соответствующей историческим фактам. 
  • Брат личного водителя Хайнекена, Юп Додерер, был известным в Нидерландах комедийным актером.
  • Энтони Хопкинс не в первый раз играет человека по имени “Альфред” - ранее в фильме “Хичкок” 2012 года он исполнил роль легендарного британского кинорежиссера Альфреда Хичкока.

Осенью 1983 года Амстердам был потрясен одним из самых известных и дерзких преступлений 20 века: владелец одной из крупнейших в мире пивоварен Heineken — Альфред Хайнекен — был похищен вместе с личным шофером прямо из собственного автомобиля. Несколько друзей, которым очень нужны были деньги, решили не мелочиться и заработать много и сразу, похитив одного из самых богатых людей в стране. Проведя тщательную подготовку, свои намерения они осуществили. Преступники требовали у родственников в качестве выкупа сумасшедшую по тем временам сумму — 35 млн. голландских гульденов (около 16 млн. евро). Взамен обещали сохранить жизни обоим.

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 мая 2015
Премьера в мире 12 марта 2015
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Даниэль Альфредсон
Даниэль Альфредсон
В ролях
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Райан Квантен
Райан Квантен
Джемайма Уэст
Джемайма Уэст
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Похищение Фредди Хайнекена 5 постеров
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Похищение Фредди Хайнекена

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Joda 13 октября 2015, 22:29
For one time 5/10 ✊
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