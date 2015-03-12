Похищение Фредди Хайнекена, 2015

Амстердам, 1983 год. Вся Европа шокирована дерзким похищением Альфреда Хайнекена - преступники умыкнули владельца крупнейшей пивоваренной компании прямо из его собственного автомобиля. На злодеяние группу друзей толкнула жажда легких денег - чтобы утолить ее, в качестве жертвы они выбрали самого состоятельного человека страны. Вместе с Хайнекеном был похищен и его личный шофер. Бандиты обещают сохранить жизнь обоим пленникам в обмен на неслыханную сумму - 35 миллионов голландских гульденов.
Осенью 1983 года Амстердам был потрясен одним из самых известных и дерзких преступлений 20 века: владелец одной из крупнейших в мире пивоварен Heineken — Альфред Хайнекен — был похищен вместе с личным шофером прямо из собственного автомобиля. Несколько друзей, которым очень нужны были деньги, решили не мелочиться и заработать много и сразу, похитив одного из самых богатых людей в стране. Проведя тщательную подготовку, свои намерения они осуществили. Преступники требовали у родственников в качестве выкупа сумасшедшую по тем временам сумму — 35 млн. голландских гульденов (около 16 млн. евро). Взамен обещали сохранить жизни обоим.