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Ледяной лес Ледяной лес
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La foresta di ghiaccio

Ледяной лес, 2014

2014 / Италия
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В заснеженной альпийской деревушке погибла девушка. Расследовать убийство приезжает полицейский инспектор. Для местных она притворяется журналисткой, интересующейся дикими медведями… 

  • Режиссер Клаудио Ноче получил спецприз на Венецианском кинофестивале за короткометражку «Ария» (2005).
  • Кинематографическая жизнь Ксении Раппопорт, сыгравшей Лану, уже практически 15 лет протекает наполовину в Италии — в 2007 за ведущую роль Ирины-Джорджии («Незнакомка» Джузеппе Торнаторе) она получила главную итальянскую кинопремию — «Давида». В 2008 открывала и закрывала 65-й Венецианский фестиваль. В 2009 получила итальянскую награду «Симпатия» и сыграла эмигрантку Соню (у Джузеппе Капотонди в «Двойном времени»). За эту роль заслужила кубок Вольпи. 58-й фестиваль в Таормине принес ей «Золотого льва» за Любовь Павловну в картине Серебренникова «Юрьев день». На 70-м кинофестивале в Венециии входила в жюри одной из программ. С 2016 — Кавалер ордена Звезды Италии.
  • Роль Секондо в этой картине сыграл не нуждающийся в представлении Эмир Кустурица. 
  • Доменико Диэле (механик Пьетро) появлялся в драме «Все копы — ублюдки» (2012).
  • И Раппопорт, и Кустурица демонстрируют неожиданные грани своих талантов — она танцует, он поет.

В затерянном у подножия Альп поселке пропадают люди. В то же время полиция подозревает, что через эти места проходит подпольный трафик по доставке нелегальных мигрантов в Западную Европу. Чтобы распутать клубок тайн, в эти края приезжает полицейский инспектор Лана, выдающая себя за журналистку. Почти сразу вокруг нее, практически единственной женщины в поселке, да еще и красавицы, возникает мощное сексуальное напряжение, неуклонно ведущее к кровавой развязке…

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 19 марта 2015
Премьера онлайн 16 октября 2021
Премьера в мире 23 октября 2014
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Клаудио Ноче
Клаудио Ноче
В ролях
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
Адриано Джаннини
Адриано Джаннини
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Доменико Диэле
Ринат Хисматулин
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Постер фильма Ледяной лес 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
алёша 16 октября 2015, 22:12
фильм шлак

досмотреть до конца тяжело
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11 голосов
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