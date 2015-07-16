Гороскоп на удачу, 2015

Главный герой фильма, молодой рекламщик по имени Максим Гребенкин, страдает от собственной неуверенности, которая не позволяет ему сделать карьеру и добиться расположения любимой девушки – тем более, что он уже состоит в отношениях с любящей и тихой Леной. Неожиданно Макс встречает загадочного Астролога, который предлагает ему гороскоп, исполнение которого обязательно приведет парня к успеху...