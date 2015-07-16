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Гороскоп на удачу Гороскоп на удачу
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Гороскоп на удачу, 2015

2015 / Россия
4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, молодой рекламщик по имени Максим Гребенкин, страдает от собственной неуверенности, которая не позволяет ему сделать карьеру и добиться расположения любимой девушки – тем более, что он уже состоит в отношениях с любящей и тихой Леной. Неожиданно Макс встречает загадочного Астролога, который предлагает ему гороскоп, исполнение которого обязательно приведет парня к успеху...

  • Идея снимать фильм о человеке, который живет строго по гороскопу, родилась у продюсеров фильма после того, как сорвался их предыдущий проект о 12 знаках зодиака. Переработать задумку в полноценный сценарий взялся лучший российский комедиограф Андрей Курейчик, автор фильмов «Война полов» и «Елки». На написание сценария ушло примерно девять месяцев, три из которых заняли режиссерские правки. 
  • Постановку фильма взял на себя молодой режиссер Армен Геворгян: его режиссерская экспликация оказалась лучшей среди нескольких кандидатов. Особенно продюсеры оценили его свежий взгляд на жанр, не замутненный опытом съемки комедийных фильмов. Главной задачей было снять чистую и не пошлую романтическую историю. 
  • Идея сделать астролога, персонажа Дмитрия Нагиева, карликом, пришла в голову Андрею Курейчику уже после написания сценария, на позднем этапе разработки. 

В руки Макса попадает «счастливый» гороскоп, которому он должен следовать 30 дней, выполняя все его безумные предписания, чтобы добиться расположения недоступной прежде красавицы и удачи во всех делах. Но в один прекрасный день гороскоп Макса подменяют…

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 16 июля 2015
Премьера в мире 16 июля 2015
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Арман Геворгян
Арман Геворгян
В ролях
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов
Ян Цапник
Ян Цапник
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гороскоп на удачу 1 постер
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Гороскоп на удачу
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 10 октября 2015, 16:23
Неужели еще кто-то ходит на эти "армянские" комедии?!
Юрий 10 октября 2015, 18:31
ну оооооочень скучный фильм
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