Гороскоп на удачу, 2015

Главный герой фильма, молодой рекламщик по имени Максим Гребенкин, страдает от собственной неуверенности, которая не позволяет ему сделать карьеру и добиться расположения любимой девушки – тем более, что он уже состоит в отношениях с любящей и тихой Леной. Неожиданно Макс встречает загадочного Астролога, который предлагает ему гороскоп, исполнение которого обязательно приведет парня к успеху...
В руки Макса попадает «счастливый» гороскоп, которому он должен следовать 30 дней, выполняя все его безумные предписания, чтобы добиться расположения недоступной прежде красавицы и удачи во всех делах. Но в один прекрасный день гороскоп Макса подменяют…