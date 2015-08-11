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Straight Outta Compton

Голос улиц, 2015

2015 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Устав от полицейского беспредела и переживая по поводу раскола в обществе, пятеро молодых черных парней из неблагополучных районов Лос-Анджелеса создают хип-хоп группу N.W.A. Их цель — при помощи своих жестких, провокационных и максимально честных текстов обличить социальную несправедливость и сделать мир лучше. Группе сопутствует оглушительный успех, но правительство начинает охоту за дерзкими бунтарями.

  • Чтобы лучше войти в свои образы, актеры перезаписали весь альбом N.W.A. “Straight Outta Compton”. 
  • Письмо, которое ФБР отправило N.W.A., можно увидеть в зале славы рок-н-ролла в Кливленде, штат Огайо.
  • Первоначальная версия фильма составила 3 часа 30 минут. Вырезанные сцены включают знаменитое избиение Доктором Дре журналиста Ди Барнса, инцидент, когда Дре четырежды был ранен в ногу, а также воспоминание о смерти его младшего брата. 
  • О’Ши Джексон-младший играет в этом фильме своего отца. Это его дебют в кино. 
  • Сын Изи-И, Лил Изи-И, пробовался на роль своего отца. 
  • Изи-И и Эм Си Рен были единственными членами N.W.A., которые действительно состояли в уличной банде. Они дружили задолго до появления N.W.A. и были членами “Kelly Park Compton Crips”, где вместе занимались бандитизмом и продавали наркотики до начала музыкальной карьеры.

1987 год. Пятеро молодых и дерзких парней из пригорода Лос-Анджелеса начинают свой стремительный путь к славе. Они станут голосом улиц, и весь мир будет у ног бунтарей из N.W.A.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 августа 2015
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 11 августа 2015
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ф. Гэри Грей
Ф. Гэри Грей
В ролях
Кори Хоукинс
Кори Хоукинс
Джейсон Митчелл
Джейсон Митчелл
Нил Браун-мл.
Нил Браун-мл.
Элдис Ходж
Элдис Ходж
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Голос улиц
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