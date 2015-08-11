Голос улиц, 2015

Устав от полицейского беспредела и переживая по поводу раскола в обществе, пятеро молодых черных парней из неблагополучных районов Лос-Анджелеса создают хип-хоп группу N.W.A. Их цель — при помощи своих жестких, провокационных и максимально честных текстов обличить социальную несправедливость и сделать мир лучше. Группе сопутствует оглушительный успех, но правительство начинает охоту за дерзкими бунтарями.
1987 год. Пятеро молодых и дерзких парней из пригорода Лос-Анджелеса начинают свой стремительный путь к славе. Они станут голосом улиц, и весь мир будет у ног бунтарей из N.W.A.