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Вокруг света, 2014

2014 / Россия
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О фильме

Уникальный ландшафтный фильм путешественника Леонида Круглова, снятый во время кругосветного путешествия самого большого парусника планеты четырёхмачтового барка «Седов». За 13 месяцев 2012 — 2013 года барк «Седов» пересек 3 океана, побывал в 32 портах мира и повторил легендарный маршрут экспедиции И. Крузенштерна и Ю. Лисянского 1803 — 1806 гг. — первой русской кругосветки, имевшей колоссальное значение для Российского государства.

Путешествие, которое легло в основу этого фильма, — самое великое путешествие в русской истории.

Сюжет фильма — переплетение особым образом событий обеих кругосветок, которые разделяют два столетия, но которые объединяет исключительное и неискоренимое стремление русских путешественников к новым открытиям и исследованиям.

 

мало голосов Оцените
7 голосов
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 15 октября 2015
Премьера в мире 15 октября 2015
Возраст 0+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Леонид Круглов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вокруг света 1 постер
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