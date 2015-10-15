Вокруг света, 2014

Уникальный ландшафтный фильм путешественника Леонида Круглова, снятый во время кругосветного путешествия самого большого парусника планеты четырёхмачтового барка «Седов». За 13 месяцев 2012 — 2013 года барк «Седов» пересек 3 океана, побывал в 32 портах мира и повторил легендарный маршрут экспедиции И. Крузенштерна и Ю. Лисянского 1803 — 1806 гг. — первой русской кругосветки, имевшей колоссальное значение для Российского государства.

Путешествие, которое легло в основу этого фильма, — самое великое путешествие в русской истории.

Сюжет фильма — переплетение особым образом событий обеих кругосветок, которые разделяют два столетия, но которые объединяет исключительное и неискоренимое стремление русских путешественников к новым открытиям и исследованиям.