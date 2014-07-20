Убрать из друзей, 2015

Все аккаунты Facebook и Skype, показанные в фильме, существуют, и их можно найти.

Чтобы придать фильму максимальную правдоподобность и сохранить атмосферу напряженности, в каждом дубле в сценарий вносились изменения, а актерам предлагалось импровизировать и реагировать на неожиданные повороты.

Все снималось в одном доме, причем все актеры (кроме Джейкоба Высоцкого) находились в разных комнатах.

В основу фильма легли истории реальных самоубийств Аманды Тодд и Одри Потт.

Производство длилось 16 дней, включая шесть дней основных съемок по 12 часов.

В списке друзей учетной записи Блэр в “Facebook” можно заметить, что она переписывалась с Нельсоном Гривзом и Адамом Сидманом. Адам Сидман — это сопродюсер фильма, Нельсон Гривз – сценарист.

Создатели фильма специально сделали макет интерфейса “Skype”, чтобы избежать возможных технических сбоев во время съемок.

Первоначально фильм назывался «Offline», вторым рабочим названием стало “Cybernatural”, а затем, наконец, фильм был переименован в «Unfriended».

Актеры сами украшали свои комнаты в доме.

Процесс кастинга проходил также через видеочат, актеры во время прослушивания находились в соседней комнате.

По указанию режиссера Левана Габриадзе, чтобы подготовиться к спору Джесс и Вэл из-за помеченных фотографий, актеры Рене Олстед и Кортни Хэлверсон просмотрели десятки видеозаписей дружеских веб-чатов, которые выливаются в ожесточенные споры. Олстед и Хэлверсон были очень удивлены, что современные подростки так серьезно ссорятся в интернете.

После окончания съемок фильма все актеры остались хорошими приятелями и продолжали переписываться в групповом чате в течение следующего года.

На экране компьютера Блэр видна открытая страница сериала «Оборотень», в котором сыграла сама Хенниг.

Большая часть сцен из трейлеров и телевизионных роликов не вошла в финальную версию фильма.

Только трое из шести главных героев во время разговора находятся в своих спальнях: Блэр, ее бойфренд Митч и лучшая подруга Джесс. Адам, лучший друг Митча, находится в гостиной, Кен — в бунгало своего дома, а Валери — в прачечной.

Сценарист Нельсон Гривз изначально не понял идею фильма, и продюсеру Тимуру Бекмамбетову пришлось несколько раз пересказать ему сюжет, прежде чем до Гривза дошел замысел.

Криста Хартсок, которая играет девушку, согласившуюся обратиться в полицию, появляется в фильме вместе со своей собственной собакой.