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Unfriended

Убрать из друзей, 2015

2015 / США
5.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

С появлением интернета частная жизнь человека с легкостью может стать достоянием общественности, и иногда это приводит к личным трагедиям. Так произошло и в случае с Лорой Барнс: когда кто-то опубликовал в сети порочащее видео с ее участием, девушка не смогла вынести позора и покончила жизнь самоубийством.

В годовщину со дня ее смерти несколько друзей, которые были знакомы с Лорой, связываются по “Скайпу”, чтобы поболтать. К чату присоединяется незнакомец с выключенной камерой и без аватара под ником Билли227. Подростки решают, что это компьютерный глюк, но когда таинственный собеседник начинает им писать, друзья понимают, что они общаются с аккаунтом мертвой Лоры. Незваного гостя не удается заблокировать, а за любые попытки убрать его из друзей или отключиться аноним жестоко наказывает, публикуя скандальные материалы с участием друзей в интернете.

Билли227 намерен выяснить, кто опубликовал тот злосчастный ролик, доведший Лору до суицида, и готов сделать это любой ценой. У каждого из друзей имеются секреты друг от друга, скелеты в шкафу, о которых незнакомцу прекрасно известно. Он умело манипулирует подростками, удерживая их у мониторов и превращая вечер в настоящий ночной кошмар.

Все аккаунты Facebook и Skype, показанные в фильме, существуют, и их можно найти.

Чтобы придать фильму максимальную правдоподобность и сохранить атмосферу напряженности, в каждом дубле в сценарий вносились изменения, а актерам предлагалось импровизировать и реагировать на неожиданные повороты.

Все снималось в одном доме, причем все актеры (кроме Джейкоба Высоцкого) находились в разных комнатах.

В основу фильма легли истории реальных самоубийств Аманды Тодд и Одри Потт.

Производство длилось 16 дней, включая шесть дней основных съемок по 12 часов.

В списке друзей учетной записи Блэр в “Facebook” можно заметить, что она переписывалась с Нельсоном Гривзом и Адамом Сидманом. Адам Сидман — это сопродюсер фильма, Нельсон Гривз – сценарист.

Создатели фильма специально сделали макет интерфейса “Skype”, чтобы избежать возможных технических сбоев во время съемок.

Первоначально фильм назывался «Offline», вторым рабочим названием стало “Cybernatural”, а затем, наконец, фильм был переименован в «Unfriended».

Актеры сами украшали свои комнаты в доме.

Процесс кастинга проходил также через видеочат, актеры во время прослушивания находились в соседней комнате.

По указанию режиссера Левана Габриадзе, чтобы подготовиться к спору Джесс и Вэл из-за помеченных фотографий, актеры Рене Олстед и Кортни Хэлверсон просмотрели десятки видеозаписей дружеских веб-чатов, которые выливаются в ожесточенные споры. Олстед и Хэлверсон были очень удивлены, что современные подростки так серьезно ссорятся в интернете.

После окончания съемок фильма все актеры остались хорошими приятелями и продолжали переписываться в групповом чате в течение следующего года.

На экране компьютера Блэр видна открытая страница сериала «Оборотень», в котором сыграла сама Хенниг.

Большая часть сцен из трейлеров и телевизионных роликов не вошла в финальную версию фильма.

Только трое из шести главных героев во время разговора находятся в своих спальнях: Блэр, ее бойфренд Митч и лучшая подруга Джесс. Адам, лучший друг Митча, находится в гостиной, Кен — в бунгало своего дома, а Валери — в прачечной.

Сценарист Нельсон Гривз изначально не понял идею фильма, и продюсеру Тимуру Бекмамбетову пришлось несколько раз пересказать ему сюжет, прежде чем до Гривза дошел замысел.

Криста Хартсок, которая играет девушку, согласившуюся обратиться в полицию, появляется в фильме вместе со своей собственной собакой.

Обычный вечер после школы. К скайпу влюбленных Блэра и Митч подключаются друзья – Адам, Джес, Кен и Вэл… и кто-то седьмой с ником Billy227. Все уверены, что это компьютерный глюк, пока неизвестный не начинает им писать. Билли хочет знать, кто выложил в Сеть скандальное видео с их одноклассницей Лорой Барнс, из-за которого девушка покончила с собой. И он готов выяснить это любой ценой. Друзьям кажется, что можно просто выйти из чата, но это только кажется.

5.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 9 июля 2015
Премьера онлайн 16 мая 2021
Премьера в мире 20 июля 2014
Возраст 18+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Лео Габриадзе
Лео Габриадзе
В ролях
Рени Олстэд
Шелли Хенниг
Шелли Хенниг
Уилльям Пельтц
Уилльям Пельтц
Джейкоб Высоцки
Кортни Хэлверсон
Кортни Хэлверсон
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дженни_Кодес 10 октября 2015, 18:31
Оставлю хоть один положительный отзыв! Фильм надо смотреть и читать внимательно! И оставить свою лень и предрассудки за пределами кинотеатра. При… Читать дальше…
Сергей 10 октября 2015, 18:31
Ребята не партесь!.. и не напрягайтесь! Мне жаль Митча - единственный парень, который остался верен чувству, то что называется любовь. Я не удивлен,… Читать дальше…
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