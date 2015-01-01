Что творят мужчины! 2, 2014

После событий первого фильма главные герои, легендарные соблазнители Даниэль и Гоша, окончательно устали от женщин и решили уйти на покой: первый уехал в родную деревню, чтобы возделывать свой сад, а второй вообще занялся медитацией в удаленном буддийском монастыре. Но однажды друзей вызывают на службу агенты государственных органов: они узнают, что система безопасности России находится под угрозой из-за вируса, запущенного бывшим сисадмином, переехавшим в США. Чтобы остановить вирус, нужно узнать пароль, который известен только самому хакеру и одной из его бывших подружек. Теперь, когда только опыт соблазнения способен спасти Родину, главные герои вынуждены отправиться в Лос-Анджелес…
России угрожает страшная опасность! Бывший сисадмин Секретного Военного Подразделения, уехавший в Америку, запустил вирус для взлома системы безопасности, что грозит всем нам страшными последствиями. Чтобы остановить программу, нужен пароль — слово, которое произносит бывшая подружка хакера, когда испытывает оргазм. Это всего лишь одно слово, но за последний год у злодея было десяток подружек, и с каждой был секс… и все они в Лос-Анджелесе! Спасти страну призваны главные специалисты по женщинам — Даниэль, Гоша и Виталик.