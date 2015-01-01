Что творят мужчины! 2, 2014

После событий первого фильма главные герои, легендарные соблазнители Даниэль и Гоша, окончательно устали от женщин и решили уйти на покой: первый уехал в родную деревню, чтобы возделывать свой сад, а второй вообще занялся медитацией в удаленном буддийском монастыре. Но однажды друзей вызывают на службу агенты государственных органов: они узнают, что система безопасности России находится под угрозой из-за вируса, запущенного бывшим сисадмином, переехавшим в США. Чтобы остановить вирус, нужно узнать пароль, который известен только самому хакеру и одной из его бывших подружек. Теперь, когда только опыт соблазнения способен спасти Родину, главные герои вынуждены отправиться в Лос-Анджелес…