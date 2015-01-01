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Что творят мужчины! 2 Что творят мужчины! 2
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Что творят мужчины! 2, 2014

2014 / Россия
3.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

После событий первого фильма главные герои, легендарные соблазнители Даниэль и Гоша, окончательно устали от женщин и решили уйти на покой: первый уехал в родную деревню, чтобы возделывать свой сад, а второй вообще занялся медитацией в удаленном буддийском монастыре. Но однажды друзей вызывают на службу агенты государственных органов: они узнают, что система безопасности России находится под угрозой из-за вируса, запущенного бывшим сисадмином, переехавшим в США. Чтобы остановить вирус, нужно узнать пароль, который известен только самому хакеру и одной из его бывших подружек. Теперь, когда только опыт соблазнения способен спасти Родину, главные герои вынуждены отправиться в Лос-Анджелес… 

  • Создатели предыдущего фильма начали планировать его продолжение сразу же после колоссального успеха первой части, однако ее сценаристы на заработанные от проекта деньги уехали жить в Монако, поэтому сюжет новой картины самостоятельно разрабатывали режиссер Сарик Андреасян и исполнитель главной роли Таир Мамедов. 
  • Съемочные локации были выбраны по принципу наибольшего комфорта: и Андреасян, и Мамедов являются большими любителями солнечной Калифорнии, да и участники съемочной группы не отказались от повода провести холодную зиму в тепле и уюте, тем более, что бюджет в 60 миллионов рублей более чем позволял такие траты. 

России угрожает страшная опасность! Бывший сисадмин Секретного Военного Подразделения, уехавший в Америку, запустил вирус для взлома системы безопасности, что грозит всем нам страшными последствиями. Чтобы остановить программу, нужен пароль — слово, которое произносит бывшая подружка хакера, когда испытывает оргазм. Это всего лишь одно слово, но за последний год у злодея было десяток подружек, и с каждой был секс… и все они в Лос-Анджелесе! Спасти страну призваны главные специалисты по женщинам — Даниэль, Гоша и Виталик.

3.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 января 2015
Премьера в мире 1 января 2015
Возраст 18+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Таир Мамедов
Таир Мамедов
Роман Юнусов
Роман Юнусов
Дмитрий Кожома
Никита Джигурда
Никита Джигурда
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Что творят мужчины! 2 8 постеров
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Что творят мужчины! 2
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