Игра в джин, 2015

На заброшенной террасе дома престарелых встречаются два человека – Фонсия Дорси и Веллер Мартин. Он – успешный делец, блестящий денди, она – сотрудница жилконторы, не окончившая даже школу. Объединить этих диаметрально противоположных людей могло только отсутствие будущего. Чтобы скоротать время, они начинают играть в карточную игру – джин. Но вскоре простая игра становится метафорой их жизни – смешной, нелепой, полной страстей, но без ответов на главные вопросы, которые вовремя даже не были заданы, прежде всего, самим себе… От карт мелкой масти – воспоминаний и сожалений о внезапно наступившей старости – игроки переходят к все более крупным ставкам. Неожиданно даже для себя двое пожилых людей превращаются в азартных игроков. И неясно, осознают ли они, что ставка в их игре - собственно жизнь.