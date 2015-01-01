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Киноафиша Фильмы Игра в джин

Игра в джин, 2015

2015 / Россия
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О фильме

На заброшенной террасе дома престарелых встречаются два человека – Фонсия Дорси и Веллер Мартин. Он – успешный делец, блестящий денди, она – сотрудница жилконторы, не окончившая даже школу. Объединить этих диаметрально противоположных людей могло только отсутствие будущего. Чтобы скоротать время, они начинают играть в карточную игру – джин. Но вскоре простая игра становится метафорой их жизни – смешной, нелепой, полной страстей, но без ответов на главные вопросы, которые вовремя даже не были заданы, прежде всего, самим себе… От карт мелкой масти – воспоминаний и сожалений о внезапно наступившей старости – игроки переходят к все более крупным ставкам. Неожиданно даже для себя двое пожилых людей превращаются в азартных игроков. И неясно, осознают ли они, что ставка в их игре - собственно жизнь.

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Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 января 2015
Премьера в мире 1 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Галина Волчек
Галина Волчек
В ролях
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Татьяна Корецкая
Марина Феоктистова
Дмитрий Смолев
Все актеры и съемочная группа
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