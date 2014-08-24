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Другая Бовари Другая Бовари
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Gemma Bovery

Другая Бовари, 2014

2014 / Франция
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Современное переосмысление классического сюжета Гюстава Флобера расскажет историю Джеммы Бовери, вместе с мужем переехавшей из крупного мегаполиса в нормандскую глубинку. Скучая вдали от насыщенной событиями жизни, Джемма пускается в любовные авантюры, которые сулят ей не самые приятные последствия.

  • Съемки фильма прошли в Лондоне, Великобритания, и в разных частях Нормандии, Франция.
  • По словам режиссера Анн Фонтен, рассмотреть Джемму Артертон на главную роль ее убедила Изабель Юппер. До этого Фонтен отвергла кандидатуру Артертон, поскольку та уже снялась в другой экранизации графического романа Пози Симмондс “Неотразимая Тамара” (2010).
  • Учить французский в ходе подготовки к съемкам Джемме Артертон помогал ее бойфренд, француз Франклин Оханнессиан, который также работал над постановкой “Другой Бовари”.
  • По словам Джеммы Артертон, персонаж Джеммы Бовери наиболее близок ей по характеру, чем все роли, сыгранные актрисой до этого.
  • В сцене, где Валери и Мартин лежат в постели и спорят о банальности мадам Бовари, Валери параллельно читает биографию Франсуа Мориака. В самом известном романе Мориака “Тереза ​​Дескейру” также рассказывается о скучающей и несчастной женщине из провинциальной глубинки.

Лето. Франция. Запах круассанов по утрам. Воздух пропитан чувственностью… Во французскую глубинку переезжает английская супружеская пара по фамилии Бовери, чья жизнь очень напоминает фабулу всемирно известного романа Гюстава Флобера. Однако очаровательная Джемма не читала классику...

 

6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 7 мая 2015
Премьера в мире 24 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Анн Фонтен
Анн Фонтен
В ролях
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Мел Райдо
Мел Райдо
Фабрис Лукини
Фабрис Лукини
Эльза Зильберштейн
Эльза Зильберштейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Другая Бовари 4 постера
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Другая Бовари
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