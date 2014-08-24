Другая Бовари, 2014

Современное переосмысление классического сюжета Гюстава Флобера расскажет историю Джеммы Бовери, вместе с мужем переехавшей из крупного мегаполиса в нормандскую глубинку. Скучая вдали от насыщенной событиями жизни, Джемма пускается в любовные авантюры, которые сулят ей не самые приятные последствия.
Лето. Франция. Запах круассанов по утрам. Воздух пропитан чувственностью… Во французскую глубинку переезжает английская супружеская пара по фамилии Бовери, чья жизнь очень напоминает фабулу всемирно известного романа Гюстава Флобера. Однако очаровательная Джемма не читала классику...