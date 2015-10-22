Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сохрани мою речь навсегда
1 постер
Киноафиша Фильмы Сохрани мою речь навсегда

Сохрани мою речь навсегда

Sokhrani moyu rech navsegda 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм рассказывает о жизни Осипа Эмильевича Мандельштама, великого русского поэта, на чью нелегкую жизнь пришлись Первая мировая, Гражданская войны и две революции. Раздражающе талантливый, мужественный и непримиримый, он вывел русскую поэзию на мировой уровень, но в это нелегкое время родина смогла отплатить ему лишь страданиями и смертью. 

  • Фильм выполнен в сложной технике киноколлажа: постановочные кадры с участием известнейших российских актеров совмещены со сценами, исполненными кукольной анимацией, а также документальными кадрами, найденными в ленинградских архивах. 
  • Этот проект входит в серию созданных режиссером Романом Либеровым фильмов о жизни советских писателей. Героями картин Либерова в разное время становились такие авторы, как Георгий Владимов, Юрий Олеша, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, а также писательский дуэт Ильфа и Петрова. 
  • Для создания кукольной анимации к картине создатели воспользовались помощью петербургского театра «Кукольный формат». Художники театра создали несколько кукол-мандельштамов разного возраста, чтобы отразить разные периоды жизни писателя, а также множество декораций и комплектов одежды, в том числе реплику знаменитого пальто Мандельштама, подаренного ему Ильей Эренбургом. 
     

Киносочинение о поэте Осипе Мандельштаме. Чтоб объединить в общую мозаику осколки трагической жизни и кровавой эпохи, съёмки провели во Франции и Германии, Италии и Греции, в Армении, Санкт-Петербурге и Москве, в Саматихе, Воронеже, Твери, Чердыни и Владивостоке. Оригинальная мультипликация, сцены со специально созданными куклами и декорациями призваны превратить зрителя в свидетеля рождения поэта и его гибели в лагерном бараке.

Сохрани мою речь навсегда - трейлер
Сохрани мою речь навсегда  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 22 октября 2015
Дата выхода
22 октября 2015 Россия ПРОвзгляд 12+
22 октября 2015 Беларусь
22 октября 2015 Казахстан
22 октября 2015 Украина
Другие названия
Sokhrani moyu rech navsegda, Сохрани мою речь навсегда
Режиссер
Роман Либеров
В ролях
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Мириам Сехон
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сохрани мою речь навсегда
Написано Сергеем Довлатовым 6.6
Написано Сергеем Довлатовым (2012)
Ильфипетров 7.4
Ильфипетров (2013)
Сокровенный человек 7.2
Сокровенный человек (2020)
Дело 5.2
Дело (2021)
Межсезонье 7.7
Межсезонье (2021)
Ночные игры 7.2
Ночные игры (2018)
Осенний марафон 8.1
Осенний марафон (1979)
Сало, или 120 дней Содома 5.9
Сало, или 120 дней Содома (1975)
Берегись автомобиля 8.0
Берегись автомобиля (1966)
Летят журавли 7.9
Летят журавли (1957)
Как снимался «Брат 2» 7.5
Как снимался «Брат 2» (2000)
0.0
Жизнь подходит к началу (2016)
Фильм находится в подборках
Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших Фильмы про книги, писателей и поэтов: список лучших
Фильмы про социальный конфликт Фильмы про социальный конфликт

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

На фоне того полукоматозного состояния, в котором пребывает нынешний российский игровой кинематограф (что так называемый коммерческий, что так называемый артхаусный), наибольший интерес представляют режиссеры, работающие на стыке, пограничной территории различных видов киноискусства. Речь, собственно, о двух выдающихся фигурах: это Ирина Евтеева, соединяющая игровое и анимационное кино, и Рома Либеров (поскольку он сам пишет в титрах сокращенную версию своего имени, то и с нашей стороны…
Читать
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Сохрани мою речь навсегда. Фильм памяти Осипа Мандельштама
Сохрани мою речь навсегда. Фильм памяти Осипа Мандельштама Вслед за нашумевшими кинопортретами Ильфа и Петрова, Довлатова и Бродского, режиссёр Рома Либеров даёт жизнь новой удивительной картине об Осипе Мандельштаме – «Сохрани мою речь навсегда». В
Написать
22 октября 2015 00:00
14 октября в кинотеатре «Аврора» состоится петербургская премьера фильма Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда»
14 октября в кинотеатре «Аврора» состоится петербургская премьера фильма Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда» Новая анимационно-документальная работа выдающегося российского кинобиографа Ромы Либерова (на его счету – блистательные кинопортреты Ильфа и Петрова, Довлатова и Бродского) снабжена подзаголовком:
Написать
12 октября 2015 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Сохрани мою речь навсегда - трейлер
Сохрани мою речь навсегда Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше