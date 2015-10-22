Фильм рассказывает о жизни Осипа Эмильевича Мандельштама, великого русского поэта, на чью нелегкую жизнь пришлись Первая мировая, Гражданская войны и две революции. Раздражающе талантливый, мужественный и непримиримый, он вывел русскую поэзию на мировой уровень, но в это нелегкое время родина смогла отплатить ему лишь страданиями и смертью.
Киносочинение о поэте Осипе Мандельштаме. Чтоб объединить в общую мозаику осколки трагической жизни и кровавой эпохи, съёмки провели во Франции и Германии, Италии и Греции, в Армении, Санкт-Петербурге и Москве, в Саматихе, Воронеже, Твери, Чердыни и Владивостоке. Оригинальная мультипликация, сцены со специально созданными куклами и декорациями призваны превратить зрителя в свидетеля рождения поэта и его гибели в лагерном бараке.
|22 октября 2015
|Россия
|ПРОвзгляд
|12+
|22 октября 2015
|Беларусь
|22 октября 2015
|Казахстан
|22 октября 2015
|Украина