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Девушка с жемчужной сережкой
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Girl with a Pearl Earring

Девушка с жемчужной сережкой, 2014

2014 / Великобритания
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Причины посмотреть О фильме

Фильм-выставка. Узнайте тайны одного из самых загадочных шедевров мирового искусства!

«Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера – одна из самых знаменитых картин в истории искусства. Во время недавнего мирового турне к ней выстраивались огромные очереди, в одной только Японии посмотреть на «Девушку» пришло более миллиона человек. Тем не менее, картина до сих пор окружена роем загадок, разгадать которые попытались авторы этого нового фильма. Кем была изображённая девушка? Действительно ли Вермеер был влюблен в музу, появлявшуюся и на многих других его знаменитых полотнах, или это лишь домыслы, заинтриговывающие любопытного зрителя? Как и зачем была написана картина? Почему ею так восхищаются?

По завершении турне «Девушка с жемчужной серёжкой» вернулась домой, в Королевскую галерею Маурицхёйс в Гааге, где как раз закончилась масштабная реконструкция. Отталкиваясь от изменений в устройстве самой галереи, фильм начинает захватывающее расследование, призванное пролить свет на тайны не только знаменитого шедевра Вермеера, но и других картин, хранящихся в этих стенах.

мало голосов Оцените
5 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 13 января 2015
Премьера в мире 13 января 2015
Возраст 12+
Режиссер
Фил Грабски
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девушка с жемчужной сережкой 1 постер
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