Девушка с жемчужной сережкой, 2014

«Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера – одна из самых знаменитых картин в истории искусства. Во время недавнего мирового турне к ней выстраивались огромные очереди, в одной только Японии посмотреть на «Девушку» пришло более миллиона человек. Тем не менее, картина до сих пор окружена роем загадок, разгадать которые попытались авторы этого нового фильма. Кем была изображённая девушка? Действительно ли Вермеер был влюблен в музу, появлявшуюся и на многих других его знаменитых полотнах, или это лишь домыслы, заинтриговывающие любопытного зрителя? Как и зачем была написана картина? Почему ею так восхищаются?

По завершении турне «Девушка с жемчужной серёжкой» вернулась домой, в Королевскую галерею Маурицхёйс в Гааге, где как раз закончилась масштабная реконструкция. Отталкиваясь от изменений в устройстве самой галереи, фильм начинает захватывающее расследование, призванное пролить свет на тайны не только знаменитого шедевра Вермеера, но и других картин, хранящихся в этих стенах.