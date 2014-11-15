Сюн готовится к выпуску из школы. Большую часть его свободного времени занимают видеоигры. Ему кажется, что с ним не происходит ничего интересного, но вскоре ему придется участвовать в захватывающей игре. Правда, ставкой в ней будет жизнь каждого из участников. В первой ее части гибнут все одноклассники Сюна. Сам он чудом остается в живых. Но лишь для того, чтобы продолжить играть, и перейти в следующий тур. Каждый раунд покажется юноше сложнее предыдущего. И отказаться от участия он не может.
|23 апреля 2015
|Россия
|Русский репортаж
|18+
|23 апреля 2015
|Беларусь
|23 апреля 2015
|Казахстан
|5 мая 2018
|США
|23 апреля 2015
|Украина
|21 мая 2015
|Южная Корея
|15 ноября 2014
|Япония