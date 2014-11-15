Меню
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.3
3 постера
Киноафиша Фильмы Страшная воля богов

Страшная воля богов

Kamisama no iu tôri 18+
Сюн готовится к выпуску из школы. Большую часть его свободного времени занимают видеоигры. Ему кажется, что с ним не происходит ничего интересного, но вскоре ему придется участвовать в захватывающей игре. Правда, ставкой в ней будет жизнь каждого из участников. В первой ее части гибнут все одноклассники Сюна. Сам он чудом остается в живых. Но лишь для того, чтобы продолжить играть, и перейти в следующий тур. Каждый раунд покажется юноше сложнее предыдущего. И отказаться от участия он не может.

  • Фильм ужасов является адаптацией японской манги с одноименным названием. Она публиковалась в журнале «Bessatsu Shonen» в период с 2011 по 2012 годы.
  • По состоянию на 2013 год было продано 1,5 миллиона копий манги, которую экранизировали.
  • Когда Сюн играет в видеоигру в начале картины, это Biohazard 6 (Resident Evil 6).
  • Для актера Сота Фукуси это первый фильм ужасов о насилии, в котором он снялся. До этого он чаще всего появлялся в романтических комедиях, ориентированных на подростков.
  • Съемки проходили в течение нескольких месяцев – с июня по октябрь 2014 года.
  • Игра, о которой идет речь в ленте, также была адаптирована из филиппинской «Pepsi-7-Up».

Сун Такахата тяготится своей заурядной жизнью, пока однажды в его классе не начинают происходить странные вещи. Школьникам являются загадочные игрушки во главе с куклой Дарума — божеством, приносящим счастье. Загадочные посетители призывают ребят принять участие в играх, цена которым — жизнь. Они подбадривают сомневающихся, рисуя радужные перспективы. Однако в случае отказа от участия им грозит немедленная смерть…

Страшная воля богов - трейлер с закадровым переводом
Страшная воля богов  трейлер с закадровым переводом
Страна Япония
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 8 декабря 2022
Премьера в мире 15 ноября 2014
Дата выхода
23 апреля 2015 Россия Русский репортаж 18+
23 апреля 2015 Беларусь
23 апреля 2015 Казахстан
5 мая 2018 США
23 апреля 2015 Украина
21 мая 2015 Южная Корея
15 ноября 2014 Япония
Сборы в мире $1 938 654
Производство Oriental Light and Magic (OLM), Toho Pictures, Toho
Другие названия
Kamisama no iu tôri, As the Gods Will, Como os Deuses Querem, Jeux d'enfants, Kamisama no Iutoori, Страшна воля богів, Страшная воля богов, 神さまの言うとおり, 要聽神明的話
Режиссер
Такаси Миике
Такаси Миике
В ролях
Сёта Сомэтани
Сёта Сомэтани
Ацуко Маеда
Сота Фукуси
Сота Фукуси
Дзинги Ириэ
Нао Омори
Нао Омори
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Новости о фильме
Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях
Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях Антиутопия по роману Стивена Кинга, японский хоррор с детскими играми и триллер об онлайн-игре со смертельными заданиями.
18 сентября 2025 23:41
Трейлеры фильма
Страшная воля богов - трейлер с закадровым переводом
Страшная воля богов Трейлер с закадровым переводом
Кадры из фильма
