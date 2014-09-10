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Французский транзит Французский транзит
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La French

Французский транзит, 2014

2014 / Франция
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пьер Мишель получил должность судьи по особо тяжелым преступлениям. Главный герой тут же бросает все силы на противостояние огромному криминальному синдикату, специализирующемуся на контрабанде наркотиков в Америку. Но увлеченного благородной работой Пьера ждут на пути трудности. Глава группировки, Тани Зампа, имеет связи и в полиции, и в кругу чиновников. Судья не намерен сдаваться, и долгая упорная борьба приносит плоды. Он получает возможность посадить бандита в тюрьму, но чего это будет стоить?..

  • Логотип Gaumont, показанный в начале, относится к 70-м годам.
  • В начале фильма указывается, что события происходят в 1975 году. В эпизоде с разгружающимся грузовиком фигурируют строящиеся башни Всемирного торгового центра. На самом деле башни-близнецы закончили строить гораздо раньше, в 1973 году они уже были открыты.
  • В одной из начальных сцен мужчина одиннадцать раз стреляет из пистолета, не перезаряжась. Это невозможно, учитывая, что он использует семизарядный М1911.
  • Когда в фильме показывают события 1981 года, можно увидеть два Ситроена, выпущенных не раньше 1985 года.
  • Мотоциклист, стреляя в Мерседес, попадает в лобовое стекло, и оно осыпается осколками, как боковое.

Реальная история преступного синдиката «Французский связной», свирепствующего в 70-х годах. Подпольная организация была особенно известна международным трафиком героина. Марсель. 1975 год. Молодой Пьер Мишель вместе с женой и детьми переезжает из Меца и назначается судьёй по особо тяжким преступлениям. Он решает разобраться с мафиозной сетью, два десятилетия снабжающей улицы США и всего мира героином под руководством знаковой фигуры криминальной сферы и неприкосновенного крёстного отца безжалостного Гаэтана Зампы. Но он быстро понимает, что для получения результатов ему придётся поменять свои методы.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 28 мая 2015
Премьера в мире 10 сентября 2014
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Седрик Жименес
Седрик Жименес
В ролях
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Селин Саллетт
Селин Саллетт
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Полин Бурле
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Французский транзит 13 постеров
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Французский транзит

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:25
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ден 13 октября 2015, 00:21
хороший фильм
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