Французский транзит, 2014

Пьер Мишель получил должность судьи по особо тяжелым преступлениям. Главный герой тут же бросает все силы на противостояние огромному криминальному синдикату, специализирующемуся на контрабанде наркотиков в Америку. Но увлеченного благородной работой Пьера ждут на пути трудности. Глава группировки, Тани Зампа, имеет связи и в полиции, и в кругу чиновников. Судья не намерен сдаваться, и долгая упорная борьба приносит плоды. Он получает возможность посадить бандита в тюрьму, но чего это будет стоить?..
Реальная история преступного синдиката «Французский связной», свирепствующего в 70-х годах. Подпольная организация была особенно известна международным трафиком героина. Марсель. 1975 год. Молодой Пьер Мишель вместе с женой и детьми переезжает из Меца и назначается судьёй по особо тяжким преступлениям. Он решает разобраться с мафиозной сетью, два десятилетия снабжающей улицы США и всего мира героином под руководством знаковой фигуры криминальной сферы и неприкосновенного крёстного отца безжалостного Гаэтана Зампы. Но он быстро понимает, что для получения результатов ему придётся поменять свои методы.