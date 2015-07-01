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Всякий человек
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Всякий человек, 2015

2015 / Великобритания
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Лауреат премии BAFTA и номинант на премию «Оскар» Чиветель Эджиофор сыграет центральную роль в новом прочтении одной из старейших пьес в истории английской драмы – «Всякий человек».

Главный герой моралите, безымянный персонаж, известный просто как Всякий человек, популярен, успешен и счастлив, когда за ним приходит Смерть. Вынужденный оставить позади свою тщательно выстроенную жизнь, Всякий человек отправляется в последнее путешествие. Его цель ­– найти кого-нибудь, кто мог бы замолвить за него словечко перед Смертью.

Краеугольный камень британской драмы, моралите «Всякий человек» задаётся вопросом – только ли в смерти способны мы познать собственную жизнь?

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 1 июля 2015
Премьера в мире 1 июля 2015
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Руфус Норрис
В ролях
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Филип Мартин Браун
Мишелль Баттерлай
Шэрон Д Кларк
Дермот Кроули
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Всякий человек 2 постера
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