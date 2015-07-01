Всякий человек, 2015

Лауреат премии BAFTA и номинант на премию «Оскар» Чиветель Эджиофор сыграет центральную роль в новом прочтении одной из старейших пьес в истории английской драмы – «Всякий человек».

Главный герой моралите, безымянный персонаж, известный просто как Всякий человек, популярен, успешен и счастлив, когда за ним приходит Смерть. Вынужденный оставить позади свою тщательно выстроенную жизнь, Всякий человек отправляется в последнее путешествие. Его цель ­– найти кого-нибудь, кто мог бы замолвить за него словечко перед Смертью.

Краеугольный камень британской драмы, моралите «Всякий человек» задаётся вопросом – только ли в смерти способны мы познать собственную жизнь?