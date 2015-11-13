Антрополог, 2015

Судьба планеты с точки зрения американского подростка. Кэти — дочь антрополога из США Сюзи Крейт. А ее папа — якут из республики Саха (и да, она говорит на якутском языке!) Именно там начинается путешествие мамы и дочки по коренным общинам мира, которые могут исчезнуть из-за… изменения климата. В Якутии тает вечная мерзлота, острова в Тихом океане затапливает, а в горах Перу больше нет льда. То, что начиналось как антропологическое исследование, превращается в документальное доказательство, что изменение климата делает с разными уголками нашей планеты. Кэти взрослеет у нас на глазах — фильм снимали почти пять лет. Сами режиссеры называют этот фильм «комедией», но организаторы Конференции по изменению климата в Париже в 2015 году отнеслись к фильму серьезнее и показали его всем участникам COP21. Фильм посвящен известному американскому антропологу Маргарет Мид с множеством уникальных кадров ее работы.