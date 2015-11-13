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Антрополог
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The Anthropologist

Антрополог, 2015

2015 / США / Россия / Перу
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Судьба планеты с точки зрения американского подростка. Кэти — дочь антрополога из США Сюзи Крейт. А ее папа — якут из республики Саха (и да, она говорит на якутском языке!) Именно там начинается путешествие мамы и дочки по коренным общинам мира, которые могут исчезнуть из-за… изменения климата. В Якутии тает вечная мерзлота, острова в Тихом океане затапливает, а в горах Перу больше нет льда. То, что начиналось как антропологическое исследование, превращается в документальное доказательство, что изменение климата делает с разными уголками нашей планеты. Кэти взрослеет у нас на глазах — фильм снимали почти пять лет. Сами режиссеры называют этот фильм «комедией», но организаторы Конференции по изменению климата в Париже в 2015 году отнеслись к фильму серьезнее и показали его всем участникам COP21. Фильм посвящен известному американскому антропологу Маргарет Мид с множеством уникальных кадров ее работы.

6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 13 ноября 2015
Премьера в мире 13 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Сет Крамер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Антрополог 1 постер
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13 октября 2017 20:43
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