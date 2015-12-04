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Рождественская ночь в Барселоне Рождественская ночь в Барселоне
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Barcelona, nit d'hivern

Рождественская ночь в Барселоне, 2015

2015 / Испания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рождество в прекрасном испанском городе раскрывает человеческие сердца: Карлес и Лаура стали родителями и не знают, что делать с ребенком, у бабушки Карме новости — у нее роман, Оскар мечтает не влюбиться, Адриан и его сосед влюблены в одну…

  • 75-летняя Монтсеррат Карулла, душевно сыгравшая влюбленную старушку, запомнилась зрителям по триллеру-ужастику «Приют» (2007) и сериалу о семействе Бертомеу «Крематорий» (2011).
  •  Выступивший в роли романтичного Оскара Алекс Маруни — один из самых многообещающих актеров Испании. В 2010 он дебютировал в короткометражке «Три метра над уровнем неба» Фернандо Гонсалеса Молины. Но уже в следующем году он участвовал уже в трех проектах: сериалах «Ангел или демон» и «Ковчег» и фильме «Любой из Грасиа». Алекс свободно говорит, кроме родного, по-английски и по-каталонски, он учился актерскому мастерству у Лорены Гарсиа, Лауры Джой и Исаака Алькайда в различных студиях и школах.
  • Кристиан Валенсиа в этом же году удачно выступил в роли Ивана в триллере «Труп Анны Фритц» (2015).
  • Мики Эспарбе (Карлес) в 2013 работал «на 5 фронтов»: кроме этого фильма, он снялся в телесериалах «Якорь» и «Цитаты», короткометражке «Рулетка» и полнометражках «Требования, чтобы быть нормальным человеком» и «Потерянный север».

Магия любовных переживаний царит в Барселоне не только в знойные летние ночи, но и в волшебную зимнюю пору. Семейные пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, загадочные красотки и парни «что надо» в разгар рождественских торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье. Их истории складываются в картину увлекательной жизни прекрасного города, который в Рождественскую ночь живет в ожидании чуда.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 декабря 2015
Премьера в мире 4 декабря 2015
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Дани де ла Орден
В ролях
Берто Ромеро
Александра Хименес
Александра Хименес
Алекс Маруни
Альберто Сан Хуан
Альберто Сан Хуан
Айна Клотет
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рождественская ночь в Барселоне 3 постера
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Рождественская ночь в Барселоне
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