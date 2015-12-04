Рождественская ночь в Барселоне, 2015

Рождество в прекрасном испанском городе раскрывает человеческие сердца: Карлес и Лаура стали родителями и не знают, что делать с ребенком, у бабушки Карме новости — у нее роман, Оскар мечтает не влюбиться, Адриан и его сосед влюблены в одну…
Магия любовных переживаний царит в Барселоне не только в знойные летние ночи, но и в волшебную зимнюю пору. Семейные пары и одинокие сердца, юные романтики и почтенные сеньоры, загадочные красотки и парни «что надо» в разгар рождественских торжеств переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье. Их истории складываются в картину увлекательной жизни прекрасного города, который в Рождественскую ночь живет в ожидании чуда.