Рождественская ночь в Барселоне, 2015

Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса

Даже самые отъявленные скептики под Новый год могут поверить в чудеса, что уж говорить о романтиках, для которых новогодние праздники – настоящая пора волшебства. Проникнуться праздничной атмосферой помогут лучшие новогодние и рождественские мелодрамы для романтиков в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.