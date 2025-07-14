Режиссер «Побега из Шоушенка» собирался снять еще одну экранизацию Кинга, но не вышло: фильм снял другой и он выходит в прокат уже в этом году

За время, проведенное в киноиндустрии, Стивен Кинг поработал с немалым количеством именитых режиссеров, но вряд ли кто-то сможет превзойти успех киноадаптаций Фрэнка Дарабонта. Сотрудничество Кинга и Дарабонта началось с «Побега из Шоушенка» в 1994 году, а продолжилось не менее хитовыми фильмами «Зеленая миля» и «Мгла».

Все три определенно точно считаются одним из лучших экранизаций романов Стивена Кинга, однако коллекция Дарабонта когда-то могла пополниться еще одной, и тоже потенциально успешной, адаптацией — в какой-то момент, однако, что-то пошло не так, а сам фильм спустя почти 20 лет снял совершенно другой режиссер.

Фрэнк Дарабонт планировал экранизировать «Долгую прогулку» Стивена Кинга

Об этом режиссер рассказал практически сразу после выхода «Мглы» в 2007 году, признавшись, что работа над адаптацией входит в его ближайшие планы.

Дарабонт также поделился некоторыми деталями собственной идеи — тогда, по словам режиссера, он планировал снять «Долгую прогулку» с еще меньшим бюджетом, чем у «Мглы», чтобы таким образом получилась более артхаусная и странная, но все же более соответствующая оригинальном тексту версия «Долгой прогулки».

Фильм Дарабонт в итоге так и не снял по неизвестным причинам, а права на экранизацию спустя почти двадцать лет получил режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс.

«Долгая прогулка» выйдет на экраны уже этой осенью

Хотя роман Кинга долгое время пытались адаптировать многие режиссеры, в какой-то момент что-то начинало идти не так, а работу они в итоге забрасывали. Добиться успеха в этом случае удалось только Фрэнсису Лоуренсу, который до этого уже работал с жанром антиутопии в фильмах «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница».

Сам Лоуренс еще несколько месяцев назад признавался, что «Долгая прогулка» является его любимым романом Кинга, а получить права на экранизацию он пытался годами, так что права на ошибку у него точно не было. «Долгая прогулка», к слову, появится в кинотеатрах уже 12 сентября.

Кстати, премьер у Стивена Кинга в этом году куда больше, чем одна или две — о том, выхода каких фильмов и сериалов, кроме «Долгой прогулки», фанаты ждут уже в этом году, можно почитать тут.