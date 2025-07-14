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Режиссер «Побега из Шоушенка» собирался снять еще одну экранизацию Кинга, но не вышло: фильм снял другой и он выходит в прокат уже в этом году

14 июля 2025 12:19
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Экранизацию романа-антиутопии, по иронии судьбы, снял режиссер «Голодных игр».

За время, проведенное в киноиндустрии, Стивен Кинг поработал с немалым количеством именитых режиссеров, но вряд ли кто-то сможет превзойти успех киноадаптаций Фрэнка Дарабонта. Сотрудничество Кинга и Дарабонта началось с «Побега из Шоушенка» в 1994 году, а продолжилось не менее хитовыми фильмами «Зеленая миля» и «Мгла».

Все три определенно точно считаются одним из лучших экранизаций романов Стивена Кинга, однако коллекция Дарабонта когда-то могла пополниться еще одной, и тоже потенциально успешной, адаптацией — в какой-то момент, однако, что-то пошло не так, а сам фильм спустя почти 20 лет снял совершенно другой режиссер.

Фрэнк Дарабонт планировал экранизировать «Долгую прогулку» Стивена Кинга

Об этом режиссер рассказал практически сразу после выхода «Мглы» в 2007 году, признавшись, что работа над адаптацией входит в его ближайшие планы.

Дарабонт также поделился некоторыми деталями собственной идеи — тогда, по словам режиссера, он планировал снять «Долгую прогулку» с еще меньшим бюджетом, чем у «Мглы», чтобы таким образом получилась более артхаусная и странная, но все же более соответствующая оригинальном тексту версия «Долгой прогулки».

Фильм Дарабонт в итоге так и не снял по неизвестным причинам, а права на экранизацию спустя почти двадцать лет получил режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс.

«Долгая прогулка» выйдет на экраны уже этой осенью

Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Хотя роман Кинга долгое время пытались адаптировать многие режиссеры, в какой-то момент что-то начинало идти не так, а работу они в итоге забрасывали. Добиться успеха в этом случае удалось только Фрэнсису Лоуренсу, который до этого уже работал с жанром антиутопии в фильмах «Голодные игры: И вспыхнет пламя» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница».

Сам Лоуренс еще несколько месяцев назад признавался, что «Долгая прогулка» является его любимым романом Кинга, а получить права на экранизацию он пытался годами, так что права на ошибку у него точно не было. «Долгая прогулка», к слову, появится в кинотеатрах уже 12 сентября.

Кстати, премьер у Стивена Кинга в этом году куда больше, чем одна или две — о том, выхода каких фильмов и сериалов, кроме «Долгой прогулки», фанаты ждут уже в этом году, можно почитать тут.

Фото: Кадр из фильма «Побег из Шоушенка» (1994)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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1 комментарий
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