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Синистер 2 Синистер 2
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Sinister 2

Синистер 2, 2015

2015 / США
7.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кортни живет на ферме вместе со своими сыновьями, близнецами Заком и Диланом. Раньше они постоянно подвергались издевательствам от главы семейства и вынуждены были бежать. Однако ферма оказывается еще менее безопасным местом — здесь обитает дух злобного божества Багула. Единственный человек, который прислушивается к их рассказам о творящейся в доме чертовщине и вызывается помочь — это молодой шериф, который однажды уже потерял напарника в схватке с демонами из потустороннего мира.

  • Сельский фермерский дом и кукурузное поле  — дань уважения “Детям кукурузы” Стивена Кинга. 
  • Прототипом Майло стал Исаак из “Детей кукурузы”. 
  • В первой части использовались любительские съемки в формате 8-мм пленки. В этом фильме найденные материалы сняты на 16-мм пленку. 
  • Режиссер первой части Скотт Дерриксон помогал с написанием сценария для этого фильма.
  • В трейлерах к фильму неоднократно звучит композиция Генри Холла “Hush, Hush, Hush”, однако в самом фильме она не используется.
  • На доске в кабинете профессора можно заметить рисунок краснолицого демона из фильма “Астрал”.
  • Когда камера показывает кукурузное поле, можно заметить, что оно имеет форму черепа, с двумя кучами мусора в качестве глаз и автомобилем в качестве зуба. 
  • Николас Кинг хранил свой костюм Багула в шкафу, в обычном пластиковом пакете из продуктового магазина. 

Сиквел рассказывает о молодом шерифе, решившем продолжить расследование серии таинственных убийств, описанных в первой части фильма, из-за которых в своё время потерял жизнь друг шерифа, сержант Элиссон Освальф.

Расследование приводит шерифа к ферме, где он знакомится с дружелюбной семьей — близнецами Заком, Диланом и их матерью Кортни. Семьей, сбежавшей от издевательств жестокого отца. Каждый день, проведенный в этом доме, может стать для них последним, как и для всех, кто жил здесь ранее и попал в поле зрения самой смерти — беспощадного демона Багула.

7.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 20 августа 2015
Премьера в мире 19 августа 2015
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Киран Фой
В ролях
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон
Джеймс Рэнсон
Джеймс Рэнсон
Николас Кинг
Тейт Эллингтон
Тейт Эллингтон
Роберт Дэниэл Слоун
Все актеры и съемочная группа
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Синистер 2
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Синистер – Ясный Сокол Скотт Дерриксон и продюсер всяческих ужасов Джейсон Блум учредили новую франшизу, снимать вторую серию которой снарядили ирландца Киарана Фоя, автора артхаусного хоррора «Цитадель» про детей-убийц в капюшонах. Фой, разумеется, с радостью ухватился за возможность лишний раз продемонстрировать на экране всю красоту и мощь детского насилия. На этот раз, правда, пришлось обойтись без капюшонов, зато с прямыми отсылками к «Детям кукурузы» – настолько прямыми, что в кадре…
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Малик Валиев 5 ноября 2018, 21:50
где и когда можно посмотреть один из фильмов синистера
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