Синистер 2, 2015

Кортни живет на ферме вместе со своими сыновьями, близнецами Заком и Диланом. Раньше они постоянно подвергались издевательствам от главы семейства и вынуждены были бежать. Однако ферма оказывается еще менее безопасным местом — здесь обитает дух злобного божества Багула. Единственный человек, который прислушивается к их рассказам о творящейся в доме чертовщине и вызывается помочь — это молодой шериф, который однажды уже потерял напарника в схватке с демонами из потустороннего мира.
Сиквел рассказывает о молодом шерифе, решившем продолжить расследование серии таинственных убийств, описанных в первой части фильма, из-за которых в своё время потерял жизнь друг шерифа, сержант Элиссон Освальф.
Расследование приводит шерифа к ферме, где он знакомится с дружелюбной семьей — близнецами Заком, Диланом и их матерью Кортни. Семьей, сбежавшей от издевательств жестокого отца. Каждый день, проведенный в этом доме, может стать для них последним, как и для всех, кто жил здесь ранее и попал в поле зрения самой смерти — беспощадного демона Багула.