Синистер 2, 2015

Сиквел рассказывает о молодом шерифе, решившем продолжить расследование серии таинственных убийств, описанных в первой части фильма, из-за которых в своё время потерял жизнь друг шерифа, сержант Элиссон Освальф.

Расследование приводит шерифа к ферме, где он знакомится с дружелюбной семьей — близнецами Заком, Диланом и их матерью Кортни. Семьей, сбежавшей от издевательств жестокого отца. Каждый день, проведенный в этом доме, может стать для них последним, как и для всех, кто жил здесь ранее и попал в поле зрения самой смерти — беспощадного демона Багула.