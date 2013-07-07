Инфекция, 2013

В трудный период своей жизни красавица Саманта неохотно решает пойти на вечеринку своей лучшей подруги. После того, как девушка пьянеет, неизвестный мужчина насилует ее на заднем сиденье своей машины. На следующее утро девушка начинает замечать быстрые и необратимые изменения в своем теле, из-за которых она буквально разваливается на части…
Фильм рассказывает о страшной вирусной болезни, преследующей молодую женщину Саманту после того, как она провела «незащищенную» ночь любви со случайным незнакомцем после пьяной вечеринки. То, что поначалу кажется ей обычной половой инфекцией, оборачивается в итоге настоящим кошмаром…