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Инфекция, 2013

2013 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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В трудный период своей жизни красавица Саманта неохотно решает пойти на вечеринку своей лучшей подруги. После того, как девушка пьянеет, неизвестный мужчина насилует ее на заднем сиденье своей машины. На следующее утро девушка начинает замечать быстрые и необратимые изменения в своем теле, из-за которых она буквально разваливается на части… 

  • Режиссер и сценарист фильма Эрик Ингленд начал работать над фильмом из-за желания «рассказать историю в рамках поджанра вирусов, которую мы никогда раньше не видели». Он хотел использовать секс в качестве затравки сюжета, поскольку это было чем-то, что «большинство людей может понять и коснуться лично». Он написал сценарий фильма в марте 2012 года и снял всего за 15 дней в Лос-Анджелесе.
  • Кастинг для фильма был затруднен из-за ограниченного бюджета фильма, а также из-за того, что некоторые актеры сочли его содержание «слишком смелым». Знаменитая актриса фильмов ужасов Кэролайн Уильямс согласилась на роль матери главного героя после того, как Ингленд написал ей в  Facebook. 
  • Ингленд изначально планировала построить сюжет вокруг главного героя фильма, который переживает потерю девственности, но изменил его, чтобы сосредоточиться на персонаже, который не уверен в своей сексуальности и ведет нетипичный образ жизни.
     

Фильм рассказывает о страшной вирусной болезни, преследующей молодую женщину Саманту после того, как она провела «незащищенную» ночь любви со случайным незнакомцем после пьяной вечеринки. То, что поначалу кажется ей обычной половой инфекцией, оборачивается в итоге настоящим кошмаром…

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 3 сентября 2015
Премьера онлайн 18 марта 2014
Премьера в мире 7 июля 2013
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Эрик Инглэнд
В ролях
Неджарра Таунсенд
Кэролин Уильямс
Элис МакДональд
Кэти Стеджман
Мэтт Мерсер
Все актеры и съемочная группа
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Инфекция
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