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Врата тьмы Врата тьмы
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Pay the Ghost

Врата тьмы, 2015

2015 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Год назад маленький Чарли, сын Майка Лоуфорда, исчез во время карнавала в честь Хэллоуина. Теперь мужчину преследуют призрачные образы и странные пугающие сообщения из загробного мира…

  • Впервые фильм был анонсирован в 2010 году с Деннисом Илиадисом в качестве режиссера, но снял его в итоге Ули Эдель.
  • Николас Кейдж (Майк) первым из актерского состава присоединился к проекту. В том году он еще и работал в «Беглеце» в роли Колина Прайса.
  • Приглашение на роль Кристен Сары Уэйн Кэллис вполне логично: после исполнения роли Лори Граймс во всех эпизодах «Ходячих мертвецов» в 2011 она номинировалась на «Сатурн» как телеактриса и на Scream Awards как лучшая актриса хоррора, а в 2012 выиграла «Спутник». 
  • Ханну сыграла немецкая актриса Вероника Феррес. Известность ей принесла комедия Гельмута Дитля «Штонк!» о находке и публикации фейковых дневников Гитлера. Она удостоилась отечественной премии «Бэмби», а картина претендовала на «Золотой глобус» и «Оскар». Ее прежняя работа — Грэйс Шеферд в фантастической франшизе «Таймлесс».
  • Стивен Макхэтти выступил в эпизодической роли слепца. В этом же году он играл отца джазового музыканта Чета Бейкера в канадском фильме «Рожденный быть грустным».
  •  Не считая всех предыдущих жертв Энни, число погибших составляет 5: ее трое детей, медиум и Ханна.

Существует древнее поверье, что раз в год, на Хэллоуин, открываются врата между миром живых и миром мертвых. В этот день зло практически всесильно… Во время ночного праздничного парада в Нью-Йорке у профессора Майка Кола бесследно пропадает его маленький сын. Полиции не удается найти ребенка, однако после собственного расследования отец узнает, что некое мощное древнее проклятие забирает детей каждый год. Чтобы вернуть себе своего сына, у него есть только один шанс – в ночь на Хэллоуин отправиться по ту сторону врат тьмы….

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 24 сентября 2015
Премьера в мире 16 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ули Эдель
Ули Эдель
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Сара Уэйн Кэллис
Сара Уэйн Кэллис
Алекс Маллари мл.
Джек Фултон
Вероника Феррес
Вероника Феррес
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Врата тьмы 2 постера
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Врата тьмы смотреть онлайн

Врата тьмы
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Наша рецензия
Не ходите, дети, в Хэллоуин гулять!  Былая популярность Николаса Кейджа упорно не хочет снова набирать обороты. И новый фильм Ули Эделя тому подтверждение. Ужастик «Врата тьмы» на самом деле совсем не страшный, главный герой странный, а сюжет занудный. Но пойдем по порядку. Хэллоуин – штука, заезженная кинематографом так же, как Рождество. Для тех, кто до сих пор в танке, Хэллоуин, или канун Дня всех святых, - единственная ночь в году, когда злые духи могут преодолеть…
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евгения 9 октября 2015, 16:21
супер … Читать дальше…
анна 9 октября 2015, 16:21
я восторге
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