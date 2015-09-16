Врата тьмы, 2015

Существует древнее поверье, что раз в год, на Хэллоуин, открываются врата между миром живых и миром мертвых. В этот день зло практически всесильно… Во время ночного праздничного парада в Нью-Йорке у профессора Майка Кола бесследно пропадает его маленький сын. Полиции не удается найти ребенка, однако после собственного расследования отец узнает, что некое мощное древнее проклятие забирает детей каждый год. Чтобы вернуть себе своего сына, у него есть только один шанс – в ночь на Хэллоуин отправиться по ту сторону врат тьмы….