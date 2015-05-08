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Красотки в бегах Красотки в бегах
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Красотки в бегах, 2015

2015 / США
6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хрупкая и миниатюрная блондинка Роуз Купер служит в полиции. В ловкости и сообразительности она ничуть не уступает коллегам-мужчинам, однако руководство упорно не воспринимает девушку всерьез. Наконец у Роуз появляется шанс проявить себя: ей поручают доставить в суд важную свидетельницу - жену опасного наркобарона. Даниэлла Рива, капризная светская львица, оказывается полной противоположностью Роуз. Однако двум красоткам придется объединиться, чтобы спастись от наемных убийц и продажных копов.

  • Первоначальное название картины - “Не связывайся с Техасом”. 
  • Риз Уизерспун, исполнившая роль Роуз Купер, также выступила продюсером фильма.  
  • Действие фильма разворачивается в Техасе, однако съемки проходили в Новом Орлеане, штат Луизиана. 
  • Героиня Софии Вергары не расстается со стильным чемоданом. Это модель SteamLine, созданная ирландским дизайнером Сарой Бэнкс. 
  • На протяжении фильма несколько раз звучит ориентировка на бежавших красоток. При этом рост Роуз Купер в описании становится все меньше, а возраст Даниэллы Ривы - все больше. 
  • Внимательные зрители заметят в фильме небольшие ляпы: так, например, в Техасе запрещены азартные игры и не работает казино.

История об офицере полиции и заключенной, которые волей судьбы оказываются в бегах в Техасе.

6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 11 июня 2015
Премьера в мире 8 мая 2015
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Энн Флетчер
Энн Флетчер
В ролях
София Вергара
София Вергара
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Джон Кэрролл Линч
Джон Кэрролл Линч
Майкл Мосли
Майкл Мосли
Роберт Казински
Роберт Казински
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Красотки в бегах 5 постеров
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Красотки в бегах
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 13 октября 2015, 00:19
Нет не стоит, смеяться не над чем, тупорылая комедия,я зря сходил, потратил время и деньги, ни одного смешного момента, всё слишком наивно и предсказуемо, фигня одноразовая!!!
Rem 11 октября 2015, 23:36
Сходил сегодня на сеанс. Комедия очень весёлая и позитивная. Кто не смотрел — смотрите обязательно!
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