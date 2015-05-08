Красотки в бегах, 2015

Хрупкая и миниатюрная блондинка Роуз Купер служит в полиции. В ловкости и сообразительности она ничуть не уступает коллегам-мужчинам, однако руководство упорно не воспринимает девушку всерьез. Наконец у Роуз появляется шанс проявить себя: ей поручают доставить в суд важную свидетельницу - жену опасного наркобарона. Даниэлла Рива, капризная светская львица, оказывается полной противоположностью Роуз. Однако двум красоткам придется объединиться, чтобы спастись от наемных убийц и продажных копов.
История об офицере полиции и заключенной, которые волей судьбы оказываются в бегах в Техасе.