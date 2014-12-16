Заложница 3, 2015

28 сентября 2012 года Лиам Нисон заявил, что третьей части франшизы не будет, сказав: «Я не думаю, что появится сиквел. Она не может снова быть похищена, это уже просто плохое воспитание». Позже Нисон дал продюсерам фильма согласие на свое участие при условии, что по сюжету «никого не возьмут в заложники». И хотя в итоге в самом начале фильма жену героя Нисона все-таки похищают, его актерский гонорар составил 20 миллионов долларов.

Лиам Нисон самостоятельно выполнил для фильма все свои боевые сцены.

В оригинальном фильме 2008 года Брайан Миллс говорит похитителям по телефону, что именно он будет делать и против чего похитители выступают, на что они отвечают: «Удачи». В этой же части происходит интересная смена ролей: Франк Доцлер точно сообщает Брайану, что он будет делать и чему Брайану предстоит противостоять, на что тот отвечает: «Удачи».

В первой части франшизы Стюарта Сент-Джона играл Ксандер Беркли. Беркли не смог вернуться к этой роли из-за конфликтов в расписании, поэтому ее взял на себя Дугрей Скотт. Он на десять лет младше своего предшественника.

Форест Уитакер обычно исполняет роли политиков или служащих правоохранительных органов. Во многих из своих фильмов на протяжении всей картины рядом с ним присутствует шахматная фигура. В данном случае это был рыцарь. В большинстве сцен, где детектив Доцлер остался на шаг позади в расследовании, потому что Миллс был там раньше своей команды, Доцлер будет замечен в руках с шахматной фигурой рыцаря. Это также символ их отношений с Миллсом, потому что в шахматной игре вам всегда нужно быть на несколько шагов впереди своего оппонента.

Как и два предыдущих фильма серии, этот был снят как фильм с рейтингом R, но был отредактирован до PG-13 для его премьеры в кинотеатрах. Кроме того, это самый продолжительный из трех фильмов франшизы.

Во время одного из интервью, которые он давал в рамках кампании по продвижению фильма, Форест Уитакер сообщил, что по окончании съемок привез домой несколько предметов реквизита на память о времени, проведенном на съемочной площадке. Среди предметов были значок полицейского, шахматная фигура и сумка с рогаликами.

Нисон и Уитакер, играющие героя и антигероя соответственно, впервые встречаются только на 102 минуте фильма.

В первом фильме появились автомобили моделей Audi A3, S8 и A8. Во втором Ауди совсем не было, однако в этом появилась Audi R8. А машина, которую водит Ким, это Тойота Королла 1977 года выпуска.

Когда Сент-Джон рассказывает Миллсу об Олеге Малинкове, он заявляет, что Малинков был в советской армии, когда она вторглись в Афганистан. Сэму Спруэллу, который играет Малинкова, на самом деле было всего три года, когда это произошло: он родился в январе 1977 года, а вторжение в Афганистан произошло в декабре 1979.

Изначально это должен был быть последний фильм франшизы, однако его финал оставляет большой простор для создания очередного сиквела.