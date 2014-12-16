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Заложница 3 Заложница 3
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Taken 3

Заложница 3, 2015

2015 / Франция
7.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бывший офицер ЦРУ Брайан Миллс навещает свою дочь Ким, чтобы доставить ей подарок на день рождения. После неловкого визита он приглашает на ужин свою бывшую жену Ленор. Хотя она отказывается, позже она появляется в его квартире и рассказывает ему о своих семейных проблемах, но говорит, что все равно хочет попытаться.

Позже ее муж Стюарт говорит Брайану, чтобы тот никогда больше не виделся с его женой. Он тайно использует телефон Миллса, чтобы назначить еще одну встречу с Ленор, и на ней похищает ее, подставляя Брайана. Когда тот по его наводке возвращается домой, то обнаруживает там лишь мертвое тело жены.

Теперь Миллсу придется выследить и наказать негодяя, при этом постоянно скрываясь от полиции штата, идущей по его следу. Сможет ли он отыскать преступника и защитить единственного дорогого человека, который у него остался?

28 сентября 2012 года Лиам Нисон заявил, что третьей части франшизы не будет, сказав: «Я не думаю, что появится сиквел. Она не может снова быть похищена, это уже просто плохое воспитание». Позже Нисон дал продюсерам фильма согласие на свое участие при условии, что по сюжету «никого не возьмут в заложники». И хотя в итоге в самом начале фильма жену героя Нисона все-таки похищают, его актерский гонорар составил 20 миллионов долларов.

Лиам Нисон самостоятельно выполнил для фильма все свои боевые сцены.

В оригинальном фильме 2008 года Брайан Миллс говорит похитителям по телефону, что именно он будет делать и против чего похитители выступают, на что они отвечают: «Удачи». В этой же части происходит интересная смена ролей: Франк Доцлер точно сообщает Брайану, что он будет делать и чему Брайану предстоит противостоять, на что тот отвечает: «Удачи».

В первой части франшизы Стюарта Сент-Джона играл Ксандер Беркли. Беркли не смог вернуться к этой роли из-за конфликтов в расписании, поэтому ее взял на себя Дугрей Скотт. Он на десять лет младше своего предшественника.

Форест Уитакер обычно исполняет роли политиков или служащих правоохранительных органов. Во многих из своих фильмов на протяжении всей картины рядом с ним присутствует шахматная фигура. В данном случае это был рыцарь. В большинстве сцен, где детектив Доцлер остался на шаг позади в расследовании, потому что Миллс был там раньше своей команды, Доцлер будет замечен в руках с шахматной фигурой рыцаря. Это также символ их отношений с Миллсом, потому что в шахматной игре вам всегда нужно быть на несколько шагов впереди своего оппонента.

Как и два предыдущих фильма серии, этот был снят как фильм с рейтингом R, но был отредактирован до PG-13 для его премьеры в кинотеатрах. Кроме того, это самый продолжительный из трех фильмов франшизы.

Во время одного из интервью, которые он давал в рамках кампании по продвижению фильма, Форест Уитакер сообщил, что по окончании съемок привез домой несколько предметов реквизита на память о времени, проведенном на съемочной площадке. Среди предметов были значок полицейского, шахматная фигура и сумка с рогаликами.

Нисон и Уитакер, играющие героя и антигероя соответственно, впервые встречаются только на 102 минуте фильма.

В первом фильме появились автомобили моделей Audi A3, S8 и A8. Во втором Ауди совсем не было, однако в этом появилась Audi R8. А машина, которую водит Ким, это Тойота Королла 1977 года выпуска.

Когда Сент-Джон рассказывает Миллсу об Олеге Малинкове, он заявляет, что Малинков был в советской армии, когда она вторглись в Афганистан. Сэму Спруэллу, который играет Малинкова, на самом деле было всего три года, когда это произошло: он родился в январе 1977 года, а вторжение в Афганистан произошло в декабре 1979.

Изначально это должен был быть последний фильм франшизы, однако его финал оставляет большой простор для создания очередного сиквела.

Жизнь бывшего правительственного агента Брайана Миллса рушится, когда его обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Преследуемый опытным инспектором полиции, Миллс пытается отследить настоящего убийцу…

7.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 января 2015
Премьера онлайн 25 февраля 2022
Премьера в мире 16 декабря 2014
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Оливье Мегатон
Оливье Мегатон
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Мэгги Грэйс
Мэгги Грэйс
Фамке Янссен
Фамке Янссен
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Джон Грайз
Джон Грайз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заложница 3 5 постеров
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Заложница 3
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Очевидец 31 октября 2015, 09:28
Встретились однажды русская, кавказская и узбекская мафии с клубом пенсионеров Лиама Нисона имени Превосходства Борна и тут такое началось... (см.… Читать дальше…
Swi4e1 1 ноября 2015, 04:53
Ответ на сообщение test от 16/01/2015 - 00:15:41


Стэтхемом - великий =))) с ним можно смотреть и смотреть фильм за фильмом =)))))) … Читать дальше…
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саундтрек фильма Заложница 3
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
промо-ролик 1: Stop Takin' My Shit
Промо-ролик 1: Stop Takin' My Shit
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