Волна, 2015

Геолог Кристиан Айкьорд вместе со своей семьей живет и работает в норвежском поселке Гейранген. Когда выпадает шанс перебраться в город, мужчина решает им воспользоваться, однако в последний день работы на сейсмологической станции происходит непредвиденное. В горной породе обнаруживается разлом, а это значит, что в любой момент может произойти обрушение и поселок накроет беспощадной волной. Кристиан пытается спасти от приближающейся стихии не только жену и сына, но и всех жителей Гейрангена.