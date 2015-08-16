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Волна Волна
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Bølgen

Волна, 2015

2015 / Норвегия
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Геолог Кристиан Айкьорд вместе со своей семьей живет и работает в норвежском поселке Гейранген. Когда выпадает шанс перебраться в город, мужчина решает им воспользоваться, однако в последний день работы на сейсмологической станции происходит непредвиденное. В горной породе обнаруживается разлом, а это значит, что в любой момент может произойти обрушение и поселок накроет беспощадной волной. Кристиан пытается спасти от приближающейся стихии не только жену и сына, но и всех жителей Гейрангена.

  • Фильм основан на реальных событиях. В апреле 1974 года в деревне Тафьорд произошла подобная катастрофа: отколовшийся фрагмент скалы рухнул во фьорд, спровоцировав своим падением 62-метровую цунами. Две деревни были полностью уничтожены, погибли десятки людей.
  • В первые выходные проката в Норвегии продали 141 000 билетов. Таким образом, “Волна” стала третьим по популярности фильмом за всю историю норвежского кинематографа.
  • Исходя из того, что в Норвегии проживает около 5 миллионов жителей, а во время проката “Волны” было продано 832 649 билетов, фильм посмотрел каждый шестой норвежец.
  • В 2018 году вышло продолжение этого фильма - “Землетрясение”. События картины рассказывают о землетрясении в Осло.

Сигнал тревоги оглашает центр лавинной безопасности Гейранген-фьорда. То, чего так боялись геологи, сбылось, и гигантское цунами движется на Гейрангер. Опытный геолог Кристиан Айкьорд внезапно оказывается в эпицентре самого страшного кошмара своей жизни…

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 декабря 2015
Премьера в мире 16 августа 2015
Возраст 12+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Роар Утхауг
Роар Утхауг
В ролях
Томас Бо Ларсен
Томас Бо Ларсен
Кристоффер Йонер
Кристоффер Йонер
Фридтьов Сохейм
Эни Даль Торп
Эни Даль Торп
Йонас Хофф Офтебро
Йонас Хофф Офтебро
Все актеры и съемочная группа
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Волна
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 13 января 2022, 17:13
мне понравился фильм!
да, нет голливудского масштаба и млр долларов
можно попридираться к волне:))), но смотреть было интересно!
красивые виды:… Читать дальше…
Константин Поздняков 8 июля 2019, 13:09
Не масштабно, немного спокойновато, но как-то по-скандинавски логично, стройно, умно. Хороший фильм.
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12 голосов
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