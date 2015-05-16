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Эми Эми
Киноафиша Фильмы Эми
Amy

Эми, 2015

2015 / Великобритания
8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Документальный фильм о жизни и гибели британской певицы Эми Уайнхаус, которая уже к 27 годам успела вписать свое имя в историю музыки. Благодаря видео из личных архивов семьи и друзей, а также интервью близких людей и коллег, создателям удается пролить свет на мир, в котором жила исполнительница. В фильме, получившем премию “Оскар”, звучат неизвестные ранее треки и присутствуют кадры маленькой Эми, исполняющей свои первые песни. 

  • Услышав об успехе документального фильма “Сенна”, ближайшие родственники Эми Уайнхаус выразили готовность к работе с продюсерами и режиссером над этим фильмом. Они дали создателям фильма большое интервью, а также предоставили доступ к многочасовым архивным видеозаписям Эми. Затем многие члены семьи, в частности отец Эми, Митч Уайнхаус, стали выражать недовольство искажениями фактов и тем, что отрицательные аспекты жизни певицы получают гораздо больше внимания, чем положительные. Даже после того, как фильм был номинирован на премию “Оскар” в категории “Лучший документальный фильм”, Митч Уайнхаус написал в своем твиттере-аккаунте: “Все еще ненавижу этот фильм”. 
  • Первый документальный фильм кинокомпании “A24”, номинированный на премию "Оскар". 
  • Просмотр этого фильма вдохновил Джеймса Хэтфилда из группы “Metallica” на написание песни “Moth into Flame”. 

Уникальный талант Эми Уайнхаус сделал ей мировую славу среди современников. Будучи профессиональной джазовой певицей, Эми черпала вдохновение для своих песен и интерпретаций в своей собственной жизни. В ее песнях, одних из самых ярких музыкальных творений нашей эпохи, звучат пронзительная искренность в сочетании с истинным талантом.

Однако мировой успех, постоянное внимание СМИ, сложная личная история и нестабильный образ жизни превратили судьбу Эми в карточный домик, который не мог не рассыпаться… Публика вознесла певицу на вершину славы, и не учла, сколь хрупкой оказался ее идол. Талант, который был силой Эми, в конце концов привел ее к гибели…

8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 сентября 2015
Премьера в мире 16 мая 2015
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Центр документального кино
Режиссер
Азиф Кападиа
Азиф Кападиа
В ролях
Эми Уайнхаус
Эми Уайнхаус
Марк Ронсон
Марк Ронсон
Тони Беннетт
Тони Беннетт
Пит Доэрти
Митч Вайнхаус
Все актеры и съемочная группа
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Пять звезд на Новокузнецкой
21:45 от 400 ₽
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Эми

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«Эми» в кинотеатрах

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