Уникальный талант Эми Уайнхаус сделал ей мировую славу среди современников. Будучи профессиональной джазовой певицей, Эми черпала вдохновение для своих песен и интерпретаций в своей собственной жизни. В ее песнях, одних из самых ярких музыкальных творений нашей эпохи, звучат пронзительная искренность в сочетании с истинным талантом.

Однако мировой успех, постоянное внимание СМИ, сложная личная история и нестабильный образ жизни превратили судьбу Эми в карточный домик, который не мог не рассыпаться… Публика вознесла певицу на вершину славы, и не учла, сколь хрупкой оказался ее идол. Талант, который был силой Эми, в конце концов привел ее к гибели…