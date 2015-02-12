Небесный верблюд, 2016

Картина «Опасные каникулы» является четвёртой полнометражной работой в карьере Юрия Фетинга. В основном, в фильме сыграли дебютанты и малоизвестные актёры, среди которых Цеден Конаев, Михаил Гасанов, Пётр Новиков и Ирина Хургунова. Помимо новых талантов режиссёр пригласил в фильм известного российского артиста Виктора Сухорукова («Брат», «Остров»).
Картина «Опасные каникулы» перенесёт зрителей в песчаную Калмыкию, где развернутся съёмки художественного фильма. Кроме обычных актёров в нём играют и животные, а именно верблюды. Но внезапно один из них погибает, и ему срочно требуется замена. Члены съёмочной группы тут же находят нового зверя по имени Алтынка. Но Алтынка не простой верблюжонок, он приносит удачу. А ещё его отобрали у матери, которая пускается на поиски своего сына. И не ей одной предстоит удивительное приключение.
- Фильм «Опасные каникулы» был представлен на Берлинском кинофестивале в рамках программы «Поколения»
- У картины есть альтернативное название «Небесный верблюд», а самый первый сценарий назывался «Далеко в степи»
- В фильме есть сцена, где калмыцкий шаман вызывает дождь. Для её съёмок на площадку привезли местного жителя, к которому обычно обращаются с такими просьбами. В итоге, когда сцену только начали снимать, действительно пошёл дождь, хотя по сценарию его не должно было быть, и поэтому съёмки отложили
Калмыки говорят, что облако в виде верблюда приносит удачу. Под таким облаком родился белый верблюжонок Алтынка. На съемках фильма случайно гибнет белый верблюжонок. Срочно нужен дублер. Киноадминистратор приезжает на дальнюю степную стоянку бедного чабана Доржи. Алтынка продан. Верблюдица-мать бежит в степь на поиски своего сына. 12-летний Баир – сын Доржи садится на старый папин мотоцикл и отправляется в степь на поиски верблюдицы. В степи Баир встречает добрых и злых людей. Ему помогают калмыцкие ведуны — заклинатели дождя, послушник — ученик ламы. Баир встречает подростка по кличке Полтинник, который становится его другом. В это время на железнодорожной станции киноадминистратор никак не может отправить на съемки белого верблюжонка. Баир на мотоцикле привозит Полтинника на железнодорожную станцию. Здесь мальчики встречают и верблюдицу - мать. Смогут ли ребята спасти Алтынку и вернуться вместе с верблюдицей домой?