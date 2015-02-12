Небесный верблюд, 2016

Картина «Опасные каникулы» является четвёртой полнометражной работой в карьере Юрия Фетинга. В основном, в фильме сыграли дебютанты и малоизвестные актёры, среди которых Цеден Конаев, Михаил Гасанов, Пётр Новиков и Ирина Хургунова. Помимо новых талантов режиссёр пригласил в фильм известного российского артиста Виктора Сухорукова («Брат», «Остров»).

Картина «Опасные каникулы» перенесёт зрителей в песчаную Калмыкию, где развернутся съёмки художественного фильма. Кроме обычных актёров в нём играют и животные, а именно верблюды. Но внезапно один из них погибает, и ему срочно требуется замена. Члены съёмочной группы тут же находят нового зверя по имени Алтынка. Но Алтынка не простой верблюжонок, он приносит удачу. А ещё его отобрали у матери, которая пускается на поиски своего сына. И не ей одной предстоит удивительное приключение.