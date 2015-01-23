Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конец тура Конец тура
Киноафиша Фильмы Конец тура
The End of the Tour

Конец тура, 2015

2015 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

После написания книги «Бесконечная шутка», ее автору Дэвиду Фостеру Уоллесу пришлось отправиться в тур, чтобы пропиарить роман. 5 дней с ним был Дэвид Липски, писавший для Rolling Stone. На основе этих интервью он написал собственное произведение, фильм снят по нему.

  • Съемки проходили в штате Мичиган, хотя писатель и прожил многие годы в городе Блумингтон в Иллинойсе. 
  • Режиссер Джеймс Понсолдт в колледже обучался основам искусства драматургии у будущего сценариста этого фильма, Дональда Маргулиса.
  • Книга Липски была основой для написания сценария. Его заметки использовали в качестве материала для изучения персонажей.
  • Эпизод, где герои встречаются впервые, также является первой встречей в реальности актеров Джесси Айзенберга и Джейсона Сигела.
  • Обсуждая перспективы брака и семейной жизни, персонажи слушают группу R.E.M. (альбом Murmur).
  • В эпизодах, снятых в писательском доме, персонажам нужно было привлекать собак — и они постоянно носили мясо в карманах штанов, а еще мазали лицо Айзенберга арахисовым маслом.
  • Песня в финале — «Большой корабль» авторства Брайана Ино, Уоллес очень любил ее.
  • Липски не публиковал статью в журнале — его по возвращении в Нью-Йорк «загрузили» другими заданиями. Книжку о своем путешествии и общении с писателем он решил написать после смерти Уоллеса в 2008.

Вскоре после публикации романа «Бесконечная шутка» (позднее вошедшим в список ста лучших романов XX века по мнению Time) писатель Дэвид Фостер Уоллес отправляется в поездку с журналистом Rolling Stones Дэвидом Липски, готовящем о нем статью. За пять дней между ними возникла некая доверительная связь, позволившая каждому из них поделиться своими сокровенными мыслями и желаниями. Так или иначе, интервью никогда не было опубликовано — аудиокассеты отправились в шкаф Липски, а сами герои так больше и не встретились.

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 января 2015
Премьера онлайн 4 января 2016
Премьера в мире 23 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Понсольдт
Джеймс Понсольдт
В ролях
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Мэми Гаммер
Мэми Гаммер
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Анна Кламски
Анна Кламски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Конец тура 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Конец тура смотреть онлайн

Конец тура
Смотреть
онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Конец тура
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Приложение киноафиши