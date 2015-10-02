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Шеф Адам Джонс Шеф Адам Джонс
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Burnt

Шеф Адам Джонс, 2015

2015 / США
6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Некогда Адам Джонс был одним из самых успешных шеф-поваров мира, но из-за тяжелого характера он лишился работы в престижном парижском ресторане, а его репутация оказалась испорченной. Джонс решает не сдаваться и начинает все с нуля. Чтобы вернуться на кулинарный Олимп, ему предстоит собрать команду и превратить малоизвестный лондонский ресторан в заведение, которое удостоится трех мишленовских звезд. 

  • До съемок Брэдли Купер уже умел бегло говорить по-французски. 
  • В 2007 году сценарий фильма попал в “Черный список” — список наиболее перспективных, но нереализованных сценариев.
  • В телесериале “Секреты на кухне” Брэдли Купер уже играл похожего персонажа.
  • По словам Брэдли Купера, съемки фильма проходили на настоящих кухнях с раскаленными духовками и остро заточенными ножами. В роли второстепенных персонажей в сценах приготовления блюд снимались настоящие шеф-повара. 
  • В детстве Брэдли Купер мечтал стать или актером, или шеф-поваром. 
  • После завершения съемок шеф-повар Маркус Вареин сказал, что лучшие кулинарные навыки продемонстрировала Сиенна Миллер.
  • Прототипами Адама Джонса стали всемирно известные повара, такие как Гордон Рамзи, Марко Пьера Уайт, Маркус Вареина и Клер Смит. 

В центре сюжета — история некогда знаменитого шеф-повара, который из-за своего пагубного пристрастия теряет собственный ресторан в Париже, пониженный в рейтинге до унизительных двух звезд. Решив не сдаваться, он вновь собирает свою команду, перестраивает лондонский ресторан и надеется получить три звезды.

6.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 12 ноября 2015
Премьера в мире 2 октября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Джон Уэллс
Джон Уэллс
В ролях
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Омар Си
Омар Си
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шеф Адам Джонс 4 постера
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Шеф Адам Джонс
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 24 ноября 2015, 00:38
Редкостная дрянь✊
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24 сентября 2015 00:00
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