Шеф Адам Джонс, 2015

Некогда Адам Джонс был одним из самых успешных шеф-поваров мира, но из-за тяжелого характера он лишился работы в престижном парижском ресторане, а его репутация оказалась испорченной. Джонс решает не сдаваться и начинает все с нуля. Чтобы вернуться на кулинарный Олимп, ему предстоит собрать команду и превратить малоизвестный лондонский ресторан в заведение, которое удостоится трех мишленовских звезд.
В центре сюжета — история некогда знаменитого шеф-повара, который из-за своего пагубного пристрастия теряет собственный ресторан в Париже, пониженный в рейтинге до унизительных двух звезд. Решив не сдаваться, он вновь собирает свою команду, перестраивает лондонский ресторан и надеется получить три звезды.