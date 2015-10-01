Костяной томагавк, 2015

США, конец XIX века. Пытаясь скрыться с места преступления, двое бандитов забредают на зловещее кладбище местных индейцев. Аборигены нападают на непрошенных гостей, и сбежать живым удается лишь одному из них.
Поздним вечером того же дня в небольшом тихом городке Брайт-Хоуп ранен в ногу при попытке бежать, а затем арестован подозрительный незнакомец. На ночь шериф размещает его в тюрьме, в компании своего помощника и ассистента доктора Саманты О'Дуайер. На следующее утро все трое бесследно исчезают, а в конюшне находят распотрошенный труп местного конюха. Все следы указывают на то, что нападение было совершено индейцами, причем племенем людоедов, которые живут в изоляции от других племен.
Несмотря на предостережения городского индейца, шериф Хант собирает небольшой отряд, в который входит он сам, его престарелый помощник Цикорий, опытный стрелок Джон Брудер и муж Саманты Артур, бывший солдат, залечивающий перелом ноги и передвигающийся при помощи костыля. Они снаряжают лошадей и направляются к долине, надеясь добраться до похищенных раньше, чем те станут обедом для безжалостных каннибалов.
Мэттью Фокс сказал, что ему понравилось сниматься в этом фильме больше, чем в любом другом, и что он всегда хотел сняться в вестерне.
Фильм был снят всего за 21 день.
Фильм был снят по первоначальному варианту сценария.
Режиссерский дебют С. Крейга Залера.
На фестивале “Fantastic Fest” режиссер С. Крейг Залер сказал, что он хотел бы, чтобы большая часть мистической составляющей фильма оставалась двусмысленной и спорной.
Уже после того, как были утверждены исполнители ролей, фильм был на какое то время отложен. В этот период создатели раздумывали над тем, чтобы взять на роль Цикория актера Джима Бродбента. Но когда проект был возобновлен этого персонажа, как и планировалось, сыграл Ричард Дженкинс.
Прочитав второй роман С. Крейга Залера “Духи рваной земли”, Курт Рассел сказал, что Залер — “сказочник, чей стиль катапультирует читателя на Запад рубежа веков со страшным чувством подлинности”. Эта фраза написана на задней обложке книги.
Когда фильм был официально анонсирован в октябре 2012 года, Питер Сарсгаард и Дженнифер Карпентер должны были сыграть О'Дуайеров, а Тимоти Олифант — Джона Брудера.
С. Крейг Залер написал сценарий этого фильма в 2007 году.
Согласно интервью С. Крейга Залера на Лондонском кинофестивале 2015 года,
сценарий и фильм были отчасти вдохновлены произведениями английского писателя Генри Райдера Хаггарда о затерянных мирах.
Прежде чем выбрать в качестве места съемок Южную Калифорнию, продюсеры рассматривали возможность производства фильма в штатах Нью-Мексико и Юта.
Джон Брудер носит пистолетную кобуру такого же дизайна, какой был у кобуры Джонни Ринго в фильме “Тумстоун: Легенда Дикого Запада”.
Это второй вестерн с участием Дэвида Аркетта, связанный с темой каннибализма. Первым был фильм “Людоед” 1999 года.
Майкл Уинкотт рассматривался на роль Бадди.
Пещера, в которой происходит действие в последнем акте фильма — это та же самая пещера, где Тони Старк находился в плену и конструировал свой первый костюм Железного человека в фильме “Железный человек”.
В Испании он был показан лишь в восьми кинотеатрах и семи провинциях, и только в версии с субтитрами.
Курт Рассел и Дэвид Аркетт уже работали вместе, они оба появлялись в фильме “3000 миль до Грейслэнда”.
Гено Седжерс и Лили Симмонс снимались вместе в сериале “Банши”.
Жители небольшого города на юге США живут в гнетущей атмосфере тотального страха: в их краях обнаружилось племя индейцев-каннибалов. На охоту за ними выходят шериф Хантер, его друг 71-летний Чикори, ковбой-семьянин Артур О`Дуаейр и один из самых загадочных жителей города Джон Брудер, у которого свои, скрытые ото всех мотивы для мести индейцам. Путь к логову оказался полон опасностей, а, достигнув цели, герои обнаружат то, что не могли представить даже в самых кровавых фантазиях.