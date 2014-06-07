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Постер фильма Ч/Б
Постер фильма Ч/Б
Постер фильма Ч/Б
Постер фильма Ч/Б
Постер фильма Ч/Б
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 6.3
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5 постеров
Киноафиша Фильмы Ч/Б

Ч/Б

Ch/B 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Наши дни. Ярослав, молодой националист, в драке знакомится с кавказским жуликом Нуриком. Между ними завязывается драка, в ходе которой Нурик погибает. Но возвращается в наш мир с миссией: быть ангелом-хранителем Ярослава. Вместе они вынуждены за неполные пять дней пройти географический и духовный путь, который заставляет их понять друг друга, переосмыслить свой взгляд на жизнь.

Ярослав понимает, что ксенофобия разрушительна в своей сути, и ее проявления чаще всего вступают в конфликт со справедливостью, человечностью. Нурик приходит к выводу о необходимости ценить основы семейственности, развивает в себе чувство ответственности за свое поведение в чужом для себя месте.

Ч/Б - трейлер
Ч/Б  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 7 июня 2014
Дата выхода
19 марта 2015 Россия Вольга 12+
19 марта 2015 Беларусь
19 марта 2015 Казахстан
20 апреля 2015 США
19 марта 2015 Украина
Сборы в мире $379 990
Производство RSS Production
Другие названия
Ch/B, Czarno-bialy, Ч/б
Режиссер
Евгений Шелякин
Евгений Шелякин
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Мария Андреева
Мария Андреева
Сергей Годин
Сергей Годин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Абдул 16 октября 2015, 22:12
русские режиссеры перестаньте пожалуйста снимать хуйню✊
Алексей 16 октября 2015, 22:12
Браво! Гениальный фильм! В нужное Время!
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Новости о фильме
Премьера фильма "Ч/Б" пройдет в "Великан-парке"
Премьера фильма "Ч/Б" пройдет в "Великан-парке" 13 марта в киноцентре "Великан-парк" состоится премьера фильма "Ч/Б". В главных ролях: Алексей Чадов, Мераб Ниидзе, Сергей Маковецкий. Наши дни. Опасного авторитета-интеллектуала
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10 марта 2015 00:00
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Ч/Б - трейлер
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