Наши дни. Ярослав, молодой националист, в драке знакомится с кавказским жуликом Нуриком. Между ними завязывается драка, в ходе которой Нурик погибает. Но возвращается в наш мир с миссией: быть ангелом-хранителем Ярослава. Вместе они вынуждены за неполные пять дней пройти географический и духовный путь, который заставляет их понять друг друга, переосмыслить свой взгляд на жизнь.



Ярослав понимает, что ксенофобия разрушительна в своей сути, и ее проявления чаще всего вступают в конфликт со справедливостью, человечностью. Нурик приходит к выводу о необходимости ценить основы семейственности, развивает в себе чувство ответственности за свое поведение в чужом для себя месте.