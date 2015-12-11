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Цацики, папа и оливковая война
Киноафиша Фильмы Цацики, папа и оливковая война
Tsatsiki, farsan och olivkriget

Цацики, папа и оливковая война, 2015

2015 / Швеция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Цацики – это мальчик, у которого есть шведская мама, греческий папа и много вопросов. Например: кто он, и что такое «влюбиться»? Однажды пришло лето, и он отправился в Грецию, где жил его папа – состоятельный человек, хозяин отеля и оливковой плантации. Однажды, когда-то давно, отец пообещал ему, что все это останется в их семействе, навсегда. Но иногда все меняется. Во время кризиса отель пришел в запустение – все туристы решили поехать куда угодно, кроме… Греции.

Однажды Цацики узнает, что отцу, возможно, придется продать отель и сад. Он чувствует себя разбитым горем и преданным. Но мать Цацики когда-то научила его никогда не сдаваться, поэтому с бесстрашной девушкой Алвой и его лучшим другом Хаммаром из Швеции он решает составить план.

4.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 11 декабря 2015
Премьера в мире 11 декабря 2015
Возраст 6+
Режиссер
Лиза Джеймс-Ларссон
В ролях
Ганс Олав Бреннер
Ганс Олав Бреннер
Йохан Халлстрем
Зафирис Катрамадас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Цацики, папа и оливковая война 2 постера
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