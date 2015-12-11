Цацики, папа и оливковая война, 2015

Цацики – это мальчик, у которого есть шведская мама, греческий папа и много вопросов. Например: кто он, и что такое «влюбиться»? Однажды пришло лето, и он отправился в Грецию, где жил его папа – состоятельный человек, хозяин отеля и оливковой плантации. Однажды, когда-то давно, отец пообещал ему, что все это останется в их семействе, навсегда. Но иногда все меняется. Во время кризиса отель пришел в запустение – все туристы решили поехать куда угодно, кроме… Греции.

Однажды Цацики узнает, что отцу, возможно, придется продать отель и сад. Он чувствует себя разбитым горем и преданным. Но мать Цацики когда-то научила его никогда не сдаваться, поэтому с бесстрашной девушкой Алвой и его лучшим другом Хаммаром из Швеции он решает составить план.