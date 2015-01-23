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Кто там Кто там
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Knock Knock

Кто там, 2015

2015 / Чили / США
5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эван Уэббер построил блестящую карьеру архитектора и счастлив в браке. Из-за травмы плеча он остается один в своем частном доме, в то время как его жена с детьми отправляются в поездку на пляж. Ближе к вечеру в двери дома Эвана стучатся две молодые девушки, потерявшиеся Генезис и Бель. Эван позволяет им использовать Интернет, чтобы найти своих друзей, и впускает внутрь. Он еще не подозревает, что с этого момента стал жертвой их изощренной игры… 

  • Это ремейк фильма 1977-го года «Смертельная игра», культового дебюта американского режиссера Питера Трейнора, вызвавшего ажиотаж в прессе немыслимыми для того времени сценами насилия и пыток. Коллин Кэмп и Сондра Локк, двое продюсеров нового фильма, когда-то сыграли главные роли в оригинале. 
  • DVD-релизы фильма включают альтернативный «финал мести», в шутку названный режиссером Элаем Ротом «концовкой Джона Уика 2». В этой сцене Эван планирует отомстить девушкам, выследив Генезис и Бель через мобильное приложение Pet Tracker (женщины крадут собаку Эвана ближе к концу фильма). 
  • Роль Генезис исполняет жена режиссера, чилийская модель Лоренца Иззо. В финале Генезис напишет на зеркале: «Это был не сон», однако на футболке, которую она носит на протяжении всего фильма, написано: «Все это был сон».
     

Отправив семью за город, архитектор Эван остается на выходных дома один доделывать срочный проект.

К нему стучатся две милые молодые девушки лет двадцати, заблудившиеся и насквозь промокшие. Эван не мог и предположить, что протянутая рука помощи обернется для него чередой изощренных издевательств, изысканных пыток и медленного садистского уничтожения семьи…

5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 12 ноября 2015
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 23 января 2015
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Элай Рот
Элай Рот
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Лоренца Иззо
Лоренца Иззо
Ана де Армас
Ана де Армас
Игнасия Алламанд
Аарон Барнс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кто там 5 постеров
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Кто там
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Alessia 25 ноября 2015, 00:20
Весь фильм нестерпимо жалко Киану Ривза! Причем не персонажа, которого он играет, а его самого. Настолько личность Киану не вяжется с этой ролью, что… Читать дальше…
kapel 16 ноября 2015, 02:08
Если хотите пожрать над бредом, то вам сюда!!! Фильм психологический триллер. В начале вроде даже ржать не прилично, но потом понимаешь, что смех не… Читать дальше…
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16 голосов
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22 мая 2015 00:00
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