Кто там, 2015

Эван Уэббер построил блестящую карьеру архитектора и счастлив в браке. Из-за травмы плеча он остается один в своем частном доме, в то время как его жена с детьми отправляются в поездку на пляж. Ближе к вечеру в двери дома Эвана стучатся две молодые девушки, потерявшиеся Генезис и Бель. Эван позволяет им использовать Интернет, чтобы найти своих друзей, и впускает внутрь. Он еще не подозревает, что с этого момента стал жертвой их изощренной игры…
Отправив семью за город, архитектор Эван остается на выходных дома один доделывать срочный проект.
К нему стучатся две милые молодые девушки лет двадцати, заблудившиеся и насквозь промокшие. Эван не мог и предположить, что протянутая рука помощи обернется для него чередой изощренных издевательств, изысканных пыток и медленного садистского уничтожения семьи…