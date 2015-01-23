Кто там, 2015

Эван Уэббер построил блестящую карьеру архитектора и счастлив в браке. Из-за травмы плеча он остается один в своем частном доме, в то время как его жена с детьми отправляются в поездку на пляж. Ближе к вечеру в двери дома Эвана стучатся две молодые девушки, потерявшиеся Генезис и Бель. Эван позволяет им использовать Интернет, чтобы найти своих друзей, и впускает внутрь. Он еще не подозревает, что с этого момента стал жертвой их изощренной игры…