Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маэстро!
Киноафиша Фильмы Маэстро!
Maesutoro!

Маэстро!, 2015

2015 / Япония
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Центральный симфонический оркестр, когда-то прославленный, но распавшийся шесть месяцев назад по финансовым причинам, вновь собирается вместе. Косака, концертмейстер уже бывшего оркестра, приезжает на репетицию и обнаруживает, что она будет проходить в здании заброшенной фабрики, а из музыкантов приехали только неудачники, не сумевшие найти себе работу в других оркестрах. Остатки оркестра собрал загадочный дирижер Тэндо. Поначалу грубые манеры и необычные методы репетиции возмущают музыкантов, но постепенно они всё глубже погружаются в музыку. Между тем концертмейстер Косака узнаёт о прошлом Тэндо, и его неприязнь к дирижёру становится всё сильнее. Но тайна Тэндо будет раскрыта только в день, на который назначено выступление оркестра.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 31 января 2015
Премьера в мире 31 января 2015
Возраст 16+
Режиссер
Сэйтаро Кобаяси
В ролях
Тори Мацудзака
Тосиюки Нисида
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маэстро! 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши