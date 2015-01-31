Маэстро!, 2015

Центральный симфонический оркестр, когда-то прославленный, но распавшийся шесть месяцев назад по финансовым причинам, вновь собирается вместе. Косака, концертмейстер уже бывшего оркестра, приезжает на репетицию и обнаруживает, что она будет проходить в здании заброшенной фабрики, а из музыкантов приехали только неудачники, не сумевшие найти себе работу в других оркестрах. Остатки оркестра собрал загадочный дирижер Тэндо. Поначалу грубые манеры и необычные методы репетиции возмущают музыкантов, но постепенно они всё глубже погружаются в музыку. Между тем концертмейстер Косака узнаёт о прошлом Тэндо, и его неприязнь к дирижёру становится всё сильнее. Но тайна Тэндо будет раскрыта только в день, на который назначено выступление оркестра.