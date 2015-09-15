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Затаившись, 2014

2014 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Рэй, Клэр и их семилетняя дочь Зои — обычная американская семья, живущая в Кингсвилле, Северная Каролина, — вот только живут они в бомбоубежище с тех самых пор, как наступил конец света, который изменил все.

За 301 день они превратили свою бетонную темницу в дом, держась за воспоминания о прошлом и надеясь когда-нибудь вернуться к нормальной жизни. 301 день им удавалось избегать того, что обитает на поверхности, — тяжелое дыхание, грохочущие шаги, раздающиеся в ночи, внушают страх находящимся в хрупком убежище.

Все это время семье удавалось оставаться незамеченной. До сих пор. Сейчас их безопасность под угрозой… и нечто идет за ними.

6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 15 сентября 2015
Премьера в мире 15 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Мэтт Даффер
Мэтт Даффер
В ролях
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Эмили Элин Линд
Эмили Элин Линд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Затаившись 2 постера
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