Затаившись, 2014

Рэй, Клэр и их семилетняя дочь Зои — обычная американская семья, живущая в Кингсвилле, Северная Каролина, — вот только живут они в бомбоубежище с тех самых пор, как наступил конец света, который изменил все.



За 301 день они превратили свою бетонную темницу в дом, держась за воспоминания о прошлом и надеясь когда-нибудь вернуться к нормальной жизни. 301 день им удавалось избегать того, что обитает на поверхности, — тяжелое дыхание, грохочущие шаги, раздающиеся в ночи, внушают страх находящимся в хрупком убежище.



Все это время семье удавалось оставаться незамеченной. До сих пор. Сейчас их безопасность под угрозой… и нечто идет за ними.