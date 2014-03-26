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Газели Газели
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Les Gazelles

Газели, 2014

2014 / Франция
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

За 14 лет совместной жизни Мари и Эрик пережили многое, но необходимость покупки совместного жилья и перспектива выплачивать ипотеку в ближайшие 30 лет заставляют Мари изменить отношение к их комфортному гражданскому браку. Мари сбегает из дома и с головой погружается в пучину шумных вечеринок, легкомысленных романов и безрассудных поступков. Эти кардинальные перемены помогают героине обрести себя и взглянуть на жизнь по-новому. 

  • Фильм “Газели” стал второй совместной работой режиссера Моны Ашаш с актрисами Жозиан Баласко и Анн Броше после картины “Ежик” 2009 года. 
  • Жозефин де Мо и Одри Флеро уже снимались вместе в фильме “Нежность”. 
  • Исполнительница главной роли Камиль Шаму также является одной из авторов сценария. 
  • Рабочие название фильма, придуманное Камиль Шаму — “Закон джунглей”. Моне Ашаш оно не понравилось и она спросила у Камиль, при чем здесь джунгли. Актриса объяснила, что в современном мире девушки кажутся жертвами, но благодаря чувству юмора и умению приспосабливаться к обстоятельствам они выживают в этой среде. Это навело создательниц на мысль о газелях и фильм получил свое конечное название. 
  • Роль милой пожилой дамы сыграла Сюзанн Ашаш-Визнитцер — бабушка режиссера Моны Ашаш. 

Мари и Эрик вместе со школьной скамьи, строятся «взрослые планы», на носу покупка первой квартиры, как вдруг паника…. Мари оставляет Эрика, и вместе с компанией независимых и прекрасных подруг погружается в пучину парижских вечеринок и свободы. Воодушевленная новыми неожиданными знакомствами, Мари научится воспринимать своё одиночество как возможность стать еще сильнее и, наконец, найти собственное счастье.

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 26 марта 2015
Премьера онлайн 1 ноября 2021
Премьера в мире 26 марта 2014
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Мона Ашаш
В ролях
Камиль Шаму
Камиль Шаму
Одри Флеро
Одри Флеро
Жозефин де Мо
Найдра Айади
Анн Броше
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Газели 2 постера
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