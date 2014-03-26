Газели, 2014

За 14 лет совместной жизни Мари и Эрик пережили многое, но необходимость покупки совместного жилья и перспектива выплачивать ипотеку в ближайшие 30 лет заставляют Мари изменить отношение к их комфортному гражданскому браку. Мари сбегает из дома и с головой погружается в пучину шумных вечеринок, легкомысленных романов и безрассудных поступков. Эти кардинальные перемены помогают героине обрести себя и взглянуть на жизнь по-новому.
Мари и Эрик вместе со школьной скамьи, строятся «взрослые планы», на носу покупка первой квартиры, как вдруг паника…. Мари оставляет Эрика, и вместе с компанией независимых и прекрасных подруг погружается в пучину парижских вечеринок и свободы. Воодушевленная новыми неожиданными знакомствами, Мари научится воспринимать своё одиночество как возможность стать еще сильнее и, наконец, найти собственное счастье.