Газели, 2014

За 14 лет совместной жизни Мари и Эрик пережили многое, но необходимость покупки совместного жилья и перспектива выплачивать ипотеку в ближайшие 30 лет заставляют Мари изменить отношение к их комфортному гражданскому браку. Мари сбегает из дома и с головой погружается в пучину шумных вечеринок, легкомысленных романов и безрассудных поступков. Эти кардинальные перемены помогают героине обрести себя и взглянуть на жизнь по-новому.