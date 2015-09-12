План Мэгги, 2015

Личная жизнь главной героини фильма, Мэгги, никак не складывается - ее самые серьезные отношения длились не более полугода. При этом девушка отчаянно мечтает стать матерью. Придя к выводу, что ей не суждено выйти замуж, Мэгги собирается родить ребенка для себя и подумывает об искусственном оплодотворении. Ситуация меняется, когда героиня знакомится с писателем Джоном Хардингом. Вскоре он бросает свою жену, деспотичную Жоржетту, чтобы быть с Мэгги. У пары рождается прекрасная дочь, но вот незадача: Мэгги понимает, что ей совершенно не хочется провести свою жизнь вместе с Джоном. Тогда героиня решает помирить мужчину с его бывшей женой...