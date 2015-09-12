Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
План Мэгги План Мэгги
Киноафиша Фильмы План Мэгги
Maggie's Plan

План Мэгги, 2015

2015 / США
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Личная жизнь главной героини фильма, Мэгги, никак не складывается - ее самые серьезные отношения длились не более полугода. При этом девушка отчаянно мечтает стать матерью. Придя к выводу, что ей не суждено выйти замуж, Мэгги собирается родить ребенка для себя и подумывает об искусственном оплодотворении. Ситуация меняется, когда героиня знакомится с писателем Джоном Хардингом. Вскоре он бросает свою жену, деспотичную Жоржетту, чтобы быть с Мэгги. У пары рождается прекрасная дочь, но вот незадача: Мэгги понимает, что ей совершенно не хочется провести свою жизнь вместе с Джоном. Тогда героиня решает помирить мужчину с его бывшей женой...

  • В основу фильма лег неопубликованный рассказ Карен Ринальди. 
  • Героиня Джулианны Мур работает в Колумбийском университете. Ранее актриса уже исполнила похожую роль в драматической картине “Все еще Элис” 2014 года. 
  • Режиссер фильма Ребекка Миллер пригласила Трэвиса Фиммела на роль Гая по совету своего мужа. Ее супруг, актер Дэниел Дэй-Льюис, был впечатлен игрой Трэвиса в сериале “Викинги”.  
  • Итан Хоук (Джон) и Майя Рудольф (Фелисия) уже работали вместе на съемочной площадке фильма “Гаттака” 1997 года. 
  • Язык, на котором в кадре разговаривают героиня Джулианны Мур и ее дети - датский.

История молодой женщины, которая решает во что бы то ни стало переехать в Нью-Йорк и наладить свою жизнь.

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 12 сентября 2015
Премьера в мире 12 сентября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Ребекка Миллер
Ребекка Миллер
В ролях
Грета Гервиг
Грета Гервиг
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Итан Хоук
Итан Хоук
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Билл Хэйдер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма План Мэгги 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма План Мэгги
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль американского кино «Амфест» С 29 сентября по 9 октября в 13 городах России Посольство Соединённых Штатов Америки совместно с арт-объединением CoolConnections проведут 11-й фестиваль американского кино «Амфест»,
Написать
16 сентября 2016 13:45
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Приложение киноафиши