Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Всем зрелищам зрелище
7.2
Киноафиша Фильмы Всем зрелищам зрелище
7.2

Всем зрелищам зрелище

, 2015
The Show of Shows
Великобритания, Исландия / документальный / 18+
Постер фильма Всем зрелищам зрелище
7.2

О фильме

Цирковые силачи, бородатые женщины, дрессированные слоны, безумные танцоры, карлики и обнаженные старлетки за бархатными занавесками — все на одной арене и на одном экране. 75 минут старинной хроники выступлений в цирке, на улицах и на площадях исландец Бенедикт Эрлингссон (автор изумительного фильма «О лошадях и людях», два года назад с успехом проехавшегося по мировым фестивалям) смонтировал в одно кинополотно, саундтрек к которому записали Геогр Хоульм и Орри Паудль Дирасон из Sigur Ros. Многие фрагменты никогда раньше не были показаны на большом экране, часть хроники рубежа XIX-XX веков авторам предоставили потомки старинных цирковых семей. Черно-белые сцены перемежаются цветными, слоны сменяют на экране тигров и акробатов, и все это вместе складывается сегодня в совсем не веселую, а скорее тревожную картину; паноптикум нравов и дикостей, отретушированный руками режиссера с мрачным, но отличным чувством юмора. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

Режиссер Бенедикт Эрлингссон
Композитор Орри Паудль Дирасон, Хильмар Эдн Хильмарссон, Георг Хоульм, Kjartan Holm
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Исландия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 4 декабря 2015
Дата выхода
4 декабря 2015 Россия 16+
4 декабря 2015 Великобритания
4 декабря 2015 Казахстан
4 декабря 2015 Украина
Другие названия
The Show of Shows, The Show of Shows: 100 Years of Vaudeville, The Golden Age of Circus: The Show of Shows

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Всем зрелищам зрелище

Горная женщина: на войне
Горная женщина: на войне драма
2017, Украина / Франция / Исландия
7.0
О лошадях и людях
О лошадях и людях комедия, драма, мелодрама
2013, Исландия / Германия / Норвегия
4.0
И все же Лоранс
И все же Лоранс драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
7.0
Игра
Игра криминал, драма
2011, Швеция / Франция / Дания
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Азиатский «ленивый» макияж делаю за 5 минут и без дорогущей косметики: тру губы бумагой – и выгляжу круче моделей с обложки
Новые правила вводят для всех владельцев газовых плит: нарушите — газ отключат без предупреждения
Как правильно ответить на вопрос «Как дела?», чтобы жить в достатке до старости — «нормально» и «потихоньку» оставьте неудачникам
С советского ответа «Индиане Джонсу» зрители выходили «полуживыми от страха»: фильм уникальный, но «шок для неокрепшей психики»
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
Отменяйте шашлыки, убирайте палатки: 5 крутых ужастиков, в которых отдых на природе пошел совсем не по плану
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше