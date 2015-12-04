Цирковые силачи, бородатые женщины, дрессированные слоны, безумные танцоры, карлики и обнаженные старлетки за бархатными занавесками — все на одной арене и на одном экране. 75 минут старинной хроники выступлений в цирке, на улицах и на площадях исландец Бенедикт Эрлингссон (автор изумительного фильма «О лошадях и людях», два года назад с успехом проехавшегося по мировым фестивалям) смонтировал в одно кинополотно, саундтрек к которому записали Геогр Хоульм и Орри Паудль Дирасон из Sigur Ros. Многие фрагменты никогда раньше не были показаны на большом экране, часть хроники рубежа XIX-XX веков авторам предоставили потомки старинных цирковых семей. Черно-белые сцены перемежаются цветными, слоны сменяют на экране тигров и акробатов, и все это вместе складывается сегодня в совсем не веселую, а скорее тревожную картину; паноптикум нравов и дикостей, отретушированный руками режиссера с мрачным, но отличным чувством юмора. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.