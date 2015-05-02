Кливлендские пленницы, 2015

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Молоденькая мать-одиночка, приняв предложение знакомого подвезти ее, оказывается в долгом плену. Ее насилуют и избивают. Вскоре чудовище под маской обычного мужчины похищает еще двух девушек — совсем юных, одной из них не исполнилось 17, второй было 14. Развернуть Фильм основан на реальных событиях и мемуарах одной из жертв — Мишель Найт. Он полностью снят там, где происходили похищения — в Кливленде, штат Огайо.

Ариэль Кастро не только регулярно избивал и сексуально эксплуатировал Мишель Найт, Аманду Берри и Джину ДеХесус. Он трижды убивал нерожденных детей — от его побоев у Найт 3 раза прерывалась беременность. Берри родила от него дочь.

После многолетнего заточения пленниц спасли соседи, случайно услышавшие слабые крики из дома. Анхелю Кордеро и Чарльзу Рэмси пришлось взламывать железную дверь.

Когда Раймонду Крузу предложили главную роль, его жена попросила его не принимать это предложение, ее пугало, насколько болен был похититель. Прочитав сценарий, она изменила мнение: «Если ты не сыграешь этого дьявола, об этих девочках забудут.».

Рэмси стал интернет-сенсацией из-за интервью, данного им после спасения жертв Кастро. Часть этого текста была даже переработана в песню под названием Dead Giveaway.

Монстр повесился в тюремной камере, хотя охрана проверяла его с интервалом в 30 минут. Развернуть Мать-одиночку, ставшую первой жертвой похитителя Ариеля Кастро, удерживают силой в его доме в течение 11 лет. Там она становится подругой и сестрой двум другим женщинам, похищенным Кастро. Развернуть 6.7 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 28 минут Год выпуска 2015 Премьера в России 2 мая 2015 Премьера онлайн 16 марта 2017 Премьера в мире 2 мая 2015 Возраст 18+ Режиссер Алекс Калимниос В ролях Тэрин Мэннинг Рэймонд Крус Кэти Сариф Саманта Дроук Пэм Гриер Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про женскую дружбу Фильмы про жестокость 2 постера

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