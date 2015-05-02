Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кливлендские пленницы Кливлендские пленницы
Киноафиша Фильмы Кливлендские пленницы
Cleveland Abduction

Кливлендские пленницы, 2015

2015 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Молоденькая мать-одиночка, приняв предложение знакомого подвезти ее, оказывается в долгом плену. Ее насилуют и избивают. Вскоре чудовище под маской обычного мужчины похищает еще двух девушек — совсем юных, одной из них не исполнилось 17, второй было 14.

  • Фильм основан на реальных событиях и мемуарах одной из жертв — Мишель Найт. Он полностью снят там, где происходили похищения — в Кливленде, штат Огайо.
  • Ариэль Кастро не только регулярно избивал и сексуально эксплуатировал Мишель Найт, Аманду Берри и Джину ДеХесус. Он трижды убивал нерожденных детей — от его побоев у Найт 3 раза прерывалась беременность. Берри родила от него дочь.
  • После многолетнего заточения пленниц спасли соседи, случайно услышавшие слабые крики из дома. Анхелю Кордеро и Чарльзу Рэмси пришлось взламывать железную дверь.
  • Когда Раймонду Крузу предложили главную роль, его жена попросила его не принимать это предложение, ее пугало, насколько болен был похититель. Прочитав сценарий, она изменила мнение: «Если ты не сыграешь этого дьявола, об этих девочках забудут.».
  • Рэмси стал интернет-сенсацией из-за интервью, данного им после спасения жертв Кастро. Часть этого текста была даже переработана в песню под названием Dead Giveaway.
  • Монстр повесился в тюремной камере, хотя охрана проверяла его с интервалом в 30 минут.

Мать-одиночку, ставшую первой жертвой похитителя Ариеля Кастро, удерживают силой в его доме в течение 11 лет. Там она становится подругой и сестрой двум другим женщинам, похищенным Кастро.

6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 2 мая 2015
Премьера онлайн 16 марта 2017
Премьера в мире 2 мая 2015
Возраст 18+
Режиссер
Алекс Калимниос
В ролях
Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг
Рэймонд Крус
Рэймонд Крус
Кэти Сариф
Кэти Сариф
Саманта Дроук
Пэм Гриер
Пэм Гриер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про женскую дружбу Фильмы про женскую дружбу
Фильмы про жестокость Фильмы про жестокость
Постер фильма Кливлендские пленницы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Кливлендские пленницы смотреть онлайн

Кливлендские пленницы
Смотреть
онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Николай Таранцов 4 января 2019, 19:00
Никто не зажжёт за меня свечу
В качестве вступления позволю себе пару слов о том, что осталось за кадром, о реальных событиях и персоналиях. В… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши