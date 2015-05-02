Кливлендские пленницы, 2015

Молоденькая мать-одиночка, приняв предложение знакомого подвезти ее, оказывается в долгом плену. Ее насилуют и избивают. Вскоре чудовище под маской обычного мужчины похищает еще двух девушек — совсем юных, одной из них не исполнилось 17, второй было 14.
Мать-одиночку, ставшую первой жертвой похитителя Ариеля Кастро, удерживают силой в его доме в течение 11 лет. Там она становится подругой и сестрой двум другим женщинам, похищенным Кастро.
В качестве вступления позволю себе пару слов о том, что осталось за кадром, о реальных событиях и персоналиях. В… Читать дальше…